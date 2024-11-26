Лучшие женские духи: топ-5 изысканных ароматов

Духи говорят о характере и подчеркивают индивидуальность каждой женщины.

Духи для женщины — это не только запах, но и индивидуальность, статус и стиль. Большинство барышень не выходят из дома без любимого аромата. Сегодня ассортимент продукции просто впечатляет — цветочные, фруктовые, с акватическими или древесными нотами, восточные, пряные и мускусные. А потому даже очень прихотливая ценительница найдет что-нибудь для себя.

Конечно, для каждой барышни ее аромат – самый лучший. Наш топ-5 выглядит так:

Armani Si Passione

Сам Джорджо Армани называл этот аромат неповторимым сочетанием элегантности, силы и независимости. Парфюмерная вода имеет фруктово-цветочный аромат. Ноты : ваниль, груша, жасмин, кедр, черная смородина, роза.

Armani Si Passione

Tiziana Terenzi Kirke

Чувственный аромат Tiziana Terenzi Kirke назван в честь колдуньи, дочери Гелиоса и Персеиды – Цирцеи. Духи принадлежат к группе ароматов шипровые и фруктовые. Ноты : листья черной смородины, малина, маракуя, ландыш, ваниль, мускус, пачули, сандал.

Тизиана Терензи Кирке.

Yves Saint Laurent Black Opium

Восточный аромат, вдохновленный музыкой. Black Opium называют одуряющим зельем нашего времени. Ноты : розовый перец, кедр, кофе, жасмин, ваниль, пачули, флердоранж.

Yves Saint Laurent Black Opium

Dior Miss Dior

Современный шипровый аромат Miss Dior в красивой упаковке сочетает в себе цветочные и фруктовые аккорды. Ноты : ирис, ландыш, пион, абрикос, роза, бобы тонкая, ваниль, мускус, сандал.

Dior Miss Dior.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Baccarat имеет цветочно-восточный аромат и относится к нишевой парфюмерии. Ноты : горький миндаль, шафран, жасмин, белый кедр.

м вкус, сера амбра.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540.

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