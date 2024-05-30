Лучший цвет для седых волос: как подобрать краску для окрашивания

В какой цвет лучше красить седые волосы
С возрастом у многих волосы становятся седыми. Благодаря природному пигменту – меланину создаются определенный естественный цвет волос. Как только меланин перестает вырабатываться в организме, появляется седина. Кутикула утолщается, становится более прочной и хуже подвергается воздействию пигментов, во время окрашивания не во всех случаях удается достичь плотного покрытия и насыщенного, стойкого оттенка.
Поэтому с появлением седины многие задумываются, как лучше – окрашивать седые волосы полностью, слегка тонировать или оставлять седыми. Покраска седых волос – не такое простое дело, потому что волосы становятся более жесткими, что затрудняет проникновение красящих пигментов внутрь волоса. А поскольку седые волосы лишены натуральной пигментации, порой нужно вносить коррективы в привычную технологию окрашивания.
Как выбрать цвет для окрашивания седых волос
Результат окрашивания седых волос зависит от многих факторов — от количества седины, типа и оттенка краски и может быть достаточно непредсказуемым, даже если вы окрашиваете волосы в оттенок, близкий к своему «родному». Поэтому желательно заранее подумать, в какой цвет лучше красить седые волосы.
- Если седины немного, она не очень заметна в основной массе волос, стилисты рекомендуют покраситься в свой натуральный цвет или на один-два тона светлее. В таком случае даже если краска не полностью закрасит седину или оттенок будет немного отличаться, это не будет очень заметно. .
- А когда седин уже много, можно покраситься в цвет, отличающийся от натурального. Но при любых экспериментах нужно соблюдать определенные правила.
В какой цвет лучше красить седину
- В первую очередь новый цвет волос должен соответствовать вашему цветотипу. Если от природы вы блондинка, не стоит сразу краситься в брюнетку, попробуйте сначала оттенки немного темнее вашего натурального цвета волос.
- Если вы хотите иметь светлые волосы, учитывайте то, что краски очень светлых оттенков не всегда эффективно закрашивают седину, им просто не хватит интенсивности пигмента. В таком случае может быть беда, вместо блондинки вы получите грязно-желтый, зеленоватый или даже фиолетовый оттенок волос.
- Если вы решили быть блондинкой, имейте в виду, что теплые оттенки блонда, с более высокой вероятностью дадут желтый оттенок, чем холодные. Поэтому при окрашивании седых волос в оттенки блонда лучше выбирать холодные и не самые светлые тона.
- Но темные цвета, особенно черный, хотя хорошо перекрывают седину, имеют свои подводные камни. Во-первых, яркие и интенсивные оттенки, а черный именно такой, могут выглядеть очень неестественно и подчеркивать морщины и другие признаки старения на вашем лице. Кроме того, на темных волосах отрастающие корни становятся быстро заметными, поэтому их придется чаще подкрашивать. Стилисты советуют отказаться от окрашивания волос в густой черный, ярко-рыжий, красно-бордовый и другие насыщенные тона.
- Лучше всего для окраски седины подходят теплые и мягкие натуральные оттенки, такие как, например, темный шатен, русый, оттенки каштанового, шоколадный, приглушенные медные и бронзовые оттенки. Но в любом случае нужно сначала попытаться покрасить небольшую незаметную прядку, а потом уже решать, подходит ли эта краска, ведь результат может быть непредсказуемым.
Как выбирать краску для седых волос
Для этого нужно сначала оценить процент седины в волосах. Если ее совсем немного, подойдут безаммиачные оттенки краски. А для сильно седых волос уже потребуется стойкая, перманентная аммиачная краска. В каждом конкретном случае возможны разные решения.
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