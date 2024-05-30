Лучший цвет для седых волос: как подобрать краску для окрашивания

С возрастом у многих волосы становятся седыми. Благодаря природному пигменту – меланину создаются определенный естественный цвет волос. Как только меланин перестает вырабатываться в организме, появляется седина. Кутикула утолщается, становится более прочной и хуже подвергается воздействию пигментов, во время окрашивания не во всех случаях удается достичь плотного покрытия и насыщенного, стойкого оттенка.

Поэтому с появлением седины многие задумываются, как лучше – окрашивать седые волосы полностью, слегка тонировать или оставлять седыми. Покраска седых волос – не такое простое дело, потому что волосы становятся более жесткими, что затрудняет проникновение красящих пигментов внутрь волоса. А поскольку седые волосы лишены натуральной пигментации, порой нужно вносить коррективы в привычную технологию окрашивания.

Как выбрать цвет для окрашивания седых волос

Результат окрашивания седых волос зависит от многих факторов — от количества седины, типа и оттенка краски и может быть достаточно непредсказуемым, даже если вы окрашиваете волосы в оттенок, близкий к своему «родному». Поэтому желательно заранее подумать, в какой цвет лучше красить седые волосы.

Если седины немного, она не очень заметна в основной массе волос, стилисты рекомендуют покраситься в свой натуральный цвет или на один-два тона светлее. В таком случае даже если краска не полностью закрасит седину или оттенок будет немного отличаться, это не будет очень заметно. .

А когда седин уже много, можно покраситься в цвет, отличающийся от натурального. Но при любых экспериментах нужно соблюдать определенные правила.

В какой цвет лучше красить седину

В первую очередь новый цвет волос должен соответствовать вашему цветотипу. Если от природы вы блондинка, не стоит сразу краситься в брюнетку, попробуйте сначала оттенки немного темнее вашего натурального цвета волос.

Если вы хотите иметь светлые волосы, учитывайте то, что краски очень светлых оттенков не всегда эффективно закрашивают седину, им просто не хватит интенсивности пигмента. В таком случае может быть беда, вместо блондинки вы получите грязно-желтый, зеленоватый или даже фиолетовый оттенок волос.

Если вы решили быть блондинкой, имейте в виду, что теплые оттенки блонда, с более высокой вероятностью дадут желтый оттенок, чем холодные. Поэтому при окрашивании седых волос в оттенки блонда лучше выбирать холодные и не самые светлые тона.

Но темные цвета, особенно черный, хотя хорошо перекрывают седину, имеют свои подводные камни. Во-первых, яркие и интенсивные оттенки, а черный именно такой, могут выглядеть очень неестественно и подчеркивать морщины и другие признаки старения на вашем лице. Кроме того, на темных волосах отрастающие корни становятся быстро заметными, поэтому их придется чаще подкрашивать. Стилисты советуют отказаться от окрашивания волос в густой черный, ярко-рыжий, красно-бордовый и другие насыщенные тона.

Лучше всего для окраски седины подходят теплые и мягкие натуральные оттенки, такие как, например, темный шатен, русый, оттенки каштанового, шоколадный, приглушенные медные и бронзовые оттенки. Но в любом случае нужно сначала попытаться покрасить небольшую незаметную прядку, а потом уже решать, подходит ли эта краска, ведь результат может быть непредсказуемым.

Как выбирать краску для седых волос

Для этого нужно сначала оценить процент седины в волосах. Если ее совсем немного, подойдут безаммиачные оттенки краски. А для сильно седых волос уже потребуется стойкая, перманентная аммиачная краска. В каждом конкретном случае возможны разные решения.

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