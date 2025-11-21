- Дата публикации
Лучший куриный суп для похудения: как приготовить, чтобы было полезно и вкусно
Секреты приготовления низкокалорийного блюда, которое насыщает и помогает снизить вес.
Куриный суп — одно из лучших блюд для тех, кто хочет снизить вес без постоянного ощущения голода. Он легкий, согревающий, хорошо насыщает и способствует нормальной работе пищеварительной системы. Главный секрет — в правильном сочетании овощей, куриного мяса и способе варки, который позволяет снизить калорийность, но сохранить идеальный вкус. Рассказываем все тонкости приготовления полезного диетического супа, который станет вашим любимым в период похудения.
Как приготовить диетический куриный суп, которым будет наслаждаться вся семья
Ингредиенты:
1 куриное филе или 2–3 ножки без кожицы
1 морковь
1 луковица
1 стебель сельдерея
1 болгарский перец
1 картофелина
1 лавровый лист
зелень — петрушка, укроп
соль и молотый перец по вкусу
1 ч. л. оливкового или растительного масла
2 л воды
Способ приготовления: пошаговая инструкция
Подготовьте курицу. Очистите от жира филе и промойте под холодной водой. Постное белое мясо — оптимальный выбор, ведь оно содержит минимум калорий и максимум белка.
Выварите первый бульон. Положите курицу в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и слейте первый бульон. Это уменьшает жирность блюда и делает его более легким для пищеварения.
Варите чистый бульон. Залейте мясо свежей водой, добавьте лавровый лист и варите 25–30 минут на слабом огне.
Подготовьте овощи. Морковь и сельдерей нарежьте тонкими полукольцами, перец и картофель — кубиками. Для диетического супа важно нарезать овощи мелко, они быстрее готовятся и лучше отдают аромат.
Легкое обжаривание. На чайной ложке растительного масла слегка протушите морковь и лук, 2–3 минут будет достаточно. Этот шаг делает вкус супа насыщеннее, но не добавляет много калорий.
Добавьте овощи к курице. Переложите все овощи в кастрюлю. Варить еще 15 минут до мягкости.
Добавьте специи и зелень. В конце приготовления добавьте измельченную петрушку и укроп, посолите и поперчите по вкусу. Зелень не только улучшает вкус, но и ускоряет обмен веществ.
Почему этот суп помогает быстро похудеть
Содержит много клетчатки и постного белка.
Хорошо насыщает, но обладает низкой калорийностью.
Ускоряет пищеварение.
Не дает ощущения тяжести.
Идеально подходит для ужина.