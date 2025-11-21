ТСН в социальных сетях

Лучший куриный суп для похудения: как приготовить, чтобы было полезно и вкусно

Секреты приготовления низкокалорийного блюда, которое насыщает и помогает снизить вес.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Куриный суп для похудения

Куриный суп для похудения / © www.freepik.com/free-photo

Куриный суп — одно из лучших блюд для тех, кто хочет снизить вес без постоянного ощущения голода. Он легкий, согревающий, хорошо насыщает и способствует нормальной работе пищеварительной системы. Главный секрет — в правильном сочетании овощей, куриного мяса и способе варки, который позволяет снизить калорийность, но сохранить идеальный вкус. Рассказываем все тонкости приготовления полезного диетического супа, который станет вашим любимым в период похудения.

Как приготовить диетический куриный суп, которым будет наслаждаться вся семья

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе или 2–3 ножки без кожицы

  • 1 морковь

  • 1 луковица

  • 1 стебель сельдерея

  • 1 болгарский перец

  • 1 картофелина

  • 1 лавровый лист

  • зелень — петрушка, укроп

  • соль и молотый перец по вкусу

  • 1 ч. л. оливкового или растительного масла

  • 2 л воды

Способ приготовления: пошаговая инструкция

  • Подготовьте курицу. Очистите от жира филе и промойте под холодной водой. Постное белое мясо — оптимальный выбор, ведь оно содержит минимум калорий и максимум белка.

  • Выварите первый бульон. Положите курицу в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и слейте первый бульон. Это уменьшает жирность блюда и делает его более легким для пищеварения.

  • Варите чистый бульон. Залейте мясо свежей водой, добавьте лавровый лист и варите 25–30 минут на слабом огне.

  • Подготовьте овощи. Морковь и сельдерей нарежьте тонкими полукольцами, перец и картофель — кубиками. Для диетического супа важно нарезать овощи мелко, они быстрее готовятся и лучше отдают аромат.

  • Легкое обжаривание. На чайной ложке растительного масла слегка протушите морковь и лук, 2–3 минут будет достаточно. Этот шаг делает вкус супа насыщеннее, но не добавляет много калорий.

  • Добавьте овощи к курице. Переложите все овощи в кастрюлю. Варить еще 15 минут до мягкости.

  • Добавьте специи и зелень. В конце приготовления добавьте измельченную петрушку и укроп, посолите и поперчите по вкусу. Зелень не только улучшает вкус, но и ускоряет обмен веществ.

Почему этот суп помогает быстро похудеть

  • Содержит много клетчатки и постного белка.

  • Хорошо насыщает, но обладает низкой калорийностью.

  • Ускоряет пищеварение.

  • Не дает ощущения тяжести.

  • Идеально подходит для ужина.

