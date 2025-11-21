Лучший куриный суп для похудения: как приготовить, чтобы было полезно и вкусно

Куриный суп — одно из лучших блюд для тех, кто хочет снизить вес без постоянного ощущения голода. Он легкий, согревающий, хорошо насыщает и способствует нормальной работе пищеварительной системы. Главный секрет — в правильном сочетании овощей, куриного мяса и способе варки, который позволяет снизить калорийность, но сохранить идеальный вкус. Рассказываем все тонкости приготовления полезного диетического супа, который станет вашим любимым в период похудения.

Ингредиенты:

Способ приготовления: пошаговая инструкция

Подготовьте курицу. Очистите от жира филе и промойте под холодной водой. Постное белое мясо — оптимальный выбор, ведь оно содержит минимум калорий и максимум белка.

Выварите первый бульон. Положите курицу в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и слейте первый бульон. Это уменьшает жирность блюда и делает его более легким для пищеварения.

Варите чистый бульон. Залейте мясо свежей водой, добавьте лавровый лист и варите 25–30 минут на слабом огне.

Подготовьте овощи. Морковь и сельдерей нарежьте тонкими полукольцами, перец и картофель — кубиками. Для диетического супа важно нарезать овощи мелко, они быстрее готовятся и лучше отдают аромат.

Легкое обжаривание. На чайной ложке растительного масла слегка протушите морковь и лук, 2–3 минут будет достаточно. Этот шаг делает вкус супа насыщеннее, но не добавляет много калорий.

Добавьте овощи к курице. Переложите все овощи в кастрюлю. Варить еще 15 минут до мягкости.