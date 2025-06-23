Лучший летний фрукт для плоского живота, здоровой кожи и идеального загара.

Абрикосы. / © Pexels

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Абрикос – фрукт, который дарит плоский живот и загоревшую кожу, полезен для настроения и здоровья мозга. Именно поэтому он не должен отсутствовать в вашем рационе в летнее время.

Почему абрикос должен быть в рационе и каковы его преимущества среди других фруктов, рассказали диетологи изданию Vogue.

Абрикос для кишечника

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Эти фрукты богаты как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой – пектином и целлюлозой. Это делает их хорошим продуктом для улучшения кишечного транзита.

Пектин – это растворимая клетчатка, которая помогает удерживать воду в кишечнике, делая стул более мягким и более легким для выведения. В свою очередь, целлюлоза, - нерастворимая клетчатка, увеличивающая объем стула. Именно поэтому, объясняет диетология Лаура Парада, абрикосы "являются отличным средством против запора".

Абрикос как пробиотик

Абрикосы считаются пребиотической едой. То есть они обеспечивают питание и способствуют росту полезных бактерий, имеющихся в кишечнике. Растворная клетчатка помогает замедлить всасывание сахара и холестерина, а нерастворимая – способствует регулярности работы кишечника и питает микробиот.

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Абрикос для пищеварения

Эти фрукты богаты органическими кислотами - такими как лимонная, яблочная и винная. Эти кислоты могут стимулировать выработку пищеварительных ферментов, способствуя пищеварению.

Абрикосы содержат не достаточно фруктозы. Поэтому их очень рекомендуют для облегчения проблем с воспалением кишечника, иногда проявляется как вздутие живота.

Абрикос как противодействие задержанию воды

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Вздутие живота – распространенная проблема среди женщин, которая усугубляется летом из-за задержания воды.

Абрикос для загара

Абрикосы богаты бета-каротином, который, с одной стороны, имеет фотозащитный эффект, потому что помогает минимизировать агрессивное влияние солнечного света на кожу, а с другой стороны, помогает достичь здорового, загорелого цвета лица, потому что стимулирует выработку меланина.

"Абрикосы могут помочь достичь здорового, равномерного и длительного загара. На самом деле, их употребление - это отличный способ подготовить кожу к загару", - говорит доктор Мар Мира.

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Абрикос замедляет старение кожи

Этот фрукт также содержит витамины С и Е, которые вместе с бета-каротином борются со свободными радикалами, ответственными за старение кожи, помогая уменьшить морщины и мелкие линии. Витамин С также участвует в выработке коллагена – белка, придающего коже эластичность и упругость.

Важно, что фруктовые кислоты, содержащиеся в абрикосах, используют в косметике для отшелушивания кожи и стимуляции обновления клеток.

Напомним, мы писали о том, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы гемоглобин оставался в норме.

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