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Лучший летний фрукт для плоского живота, здоровой кожи и идеального загара.
Абрикосы – одни из лучших и очень полезных летних фруктов.
Абрикос – фрукт, который дарит плоский живот и загоревшую кожу, полезен для настроения и здоровья мозга. Именно поэтому он не должен отсутствовать в вашем рационе в летнее время.
Почему абрикос должен быть в рационе и каковы его преимущества среди других фруктов, рассказали диетологи изданию Vogue.
Абрикос для кишечника
Эти фрукты богаты как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой – пектином и целлюлозой. Это делает их хорошим продуктом для улучшения кишечного транзита.
Пектин – это растворимая клетчатка, которая помогает удерживать воду в кишечнике, делая стул более мягким и более легким для выведения. В свою очередь, целлюлоза, - нерастворимая клетчатка, увеличивающая объем стула. Именно поэтому, объясняет диетология Лаура Парада, абрикосы "являются отличным средством против запора".
Абрикос как пробиотик
Абрикосы считаются пребиотической едой. То есть они обеспечивают питание и способствуют росту полезных бактерий, имеющихся в кишечнике. Растворная клетчатка помогает замедлить всасывание сахара и холестерина, а нерастворимая – способствует регулярности работы кишечника и питает микробиот.
Абрикос для пищеварения
Эти фрукты богаты органическими кислотами - такими как лимонная, яблочная и винная. Эти кислоты могут стимулировать выработку пищеварительных ферментов, способствуя пищеварению.
Абрикосы содержат не достаточно фруктозы. Поэтому их очень рекомендуют для облегчения проблем с воспалением кишечника, иногда проявляется как вздутие живота.
Абрикос как противодействие задержанию воды
Вздутие живота – распространенная проблема среди женщин, которая усугубляется летом из-за задержания воды.
Абрикос для загара
Абрикосы богаты бета-каротином, который, с одной стороны, имеет фотозащитный эффект, потому что помогает минимизировать агрессивное влияние солнечного света на кожу, а с другой стороны, помогает достичь здорового, загорелого цвета лица, потому что стимулирует выработку меланина.
"Абрикосы могут помочь достичь здорового, равномерного и длительного загара. На самом деле, их употребление - это отличный способ подготовить кожу к загару", - говорит доктор Мар Мира.
Абрикос замедляет старение кожи
Этот фрукт также содержит витамины С и Е, которые вместе с бета-каротином борются со свободными радикалами, ответственными за старение кожи, помогая уменьшить морщины и мелкие линии. Витамин С также участвует в выработке коллагена – белка, придающего коже эластичность и упругость.
Важно, что фруктовые кислоты, содержащиеся в абрикосах, используют в косметике для отшелушивания кожи и стимуляции обновления клеток.
Напомним, мы писали о том, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы гемоглобин оставался в норме.