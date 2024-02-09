Лучший рыбный бутерброд в мире: вот как его готовят в Стамбуле и Украине

Балык экмек – так называют этот необыкновенно вкусный стритфуд турецкого происхождения. В переводе название бутерброда звучит как рыба в хлебе. Рецептов этого сэндвича очень много, но обычно это рыба с соусом и овощами в турецкой булочке. История бутерброда связана с рыболовством на берегах Босфора середины XIX века. Говорят, того времени рыбы было столько, что рыбаки готовили ее даже на палубах лодок на установленных самодельных грилях. И эта идея настолько была успешной, что такие бутерброды готовят на улицах Стамбула и других городов по сей день. Рассказываем, как сделать самый популярный бутерброд по турецкому и украинскому рецептам.

Как приготовить балик экмек из скумбрии по турецкому рецепту

Ингредиенты:

2 шт. филе скумбрии;

1 французский багет;

пол пучка зеленого салата;

1 красный репчатый лук;

1 помидор;

пол лимона;

соль, молотый перец по вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления. Филе скумбрии разморозить, просушить, натереть солью и перцем. Затем обжарить на растительном масле на гриле или сковороде до золотистости с обеих сторон. Затем нашинковываем лук тонкими кольцами, салат тонкими полосками, все нужно сложить в миску, поперчить и посолить, немного примять руками. Багет необходимо разделить на 2 части, затем разрезать вдоль каждой половинки и обжарить на сковородке. В каждую часть багета выложите овощи и рыбное филе, подавать бутерброды следует с ломтиками лимона.

Как приготовить балик экмек с минтаем по украинскому рецепту

Составляющие:

две турецкие булочки или багет;

филе минтая;

2-3 ст. ложки растительного масла;

1 чайная ложка меда;

2 чайные ложки лимонного сока;

салатная смесь;

половинка синей луковицы;

соль, перец, другие специи по вкусу.

Как приготовить. Филе рыбы нужно разморозить, обсушить, поперчить и посолить по бокам. На разогретую сковороду насыпьте масла и обжарьте рыбу по бокам. Лук нужно порезать на тонкие полукольца и смешать со смесью салата. Выложите смесь овощей в миску, сбрызните соком лимона, добавьте мед, соль и перец, перемешайте. Разрежьте булочки пополам и уложите салатную смесь, сверху выложите филе рыбы и можно смаковать.

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