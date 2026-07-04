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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
402
Время на прочтение
1 мин

Лук будет большим, как кулак — что обязательно нужно сделать на грядке в июле

В июле лук нуждается в особом внимании, ведь именно в этот период закладывается будущий урожай.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лук.

Лук. / © Pixabay

Июль — болезненный период для выращивания лука, ведь он прекращает наращивать зеленые листья и направляет все силы на формирование большой и плотной головки. Существует несколько простых процедур, которые помогут растению сформировать крупные, сочные луковицы, которые будут хорошо храниться после уборки урожая.

Как ухаживать за луком в июле, сообщили эксперты издания Deccoria.pl.

Как ухаживать за луком летом

Главное правило середины лета — не навредить. Избыток воды или азотных удобрений может привести к тому, что лук и дальше будет наращивать зеленые перья вместо формирования головок.

Полив

Лук следует регулярно поливать весной и во время засухи. Впрочем, примерно за три недели до запланированного сбора урожая — эту процедуру следует отложить, чтобы луковицы дольше сохранялись.

Удобрения

На завершающих этапах выращивания лука следует избегать азота, так как его избыток задерживает созревание луковиц и приводит к тому, что урожай становится мягким, имеет толстые шейки и портится при хранении. Летом овощи следует подпитывать калием и фосфором, чтобы стимулировать рост луковиц.

Пропалка

Регулярная пропалка также важна летом, поскольку сорняки конкурируют с луком за питательные вещества. Вырывайте их осторожно, чтобы не повредить поверхностные корни.

Напомним, мы писали о том, как защитить лук, редис, свеклу и другие корнеплоды от стрельбы.

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Дата публикации
Количество просмотров
402
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