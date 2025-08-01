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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Лук будет лежать круглый год и не испортится: какой способ хранения лучший

Как правильно хранить лук, чтобы не гнил и не цвел: простые рекомендации.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно хранить лук

Как правильно хранить лук / © Pexels

Чтобы репчатый лук хранился до следующего урожая, важно соблюдать определенные условия. Даже самые стойкие сорта могут быстро испортиться, если не знать простых, но ключевых правил хранения. Об этом пишет ресурс «Сенсация».

Как подготовить лук к дальнейшему хранению

Собирать урожай желательно в сухую и солнечную погоду. Как только вы выкопали лук, дайте ему немного подсохнуть прямо на грядке. После этого переместите его в сухое, теплое место без сквозняков на 10–14 дней для окончательного высушивания. И только после этого лук будет готов к длительному хранению.

Следует помнить, что после сбора урожая нужно выбирать только луковицы, которые полностью созрели — с сухой шейкой и плотной чешуей.

Какие идеальные условия для хранения лука

Температура должна быть стабильной и без резких перепадов.

Влажность — низкая, повышенная влага будет способствовать образованию плесени и гнили.

Место следует выбирать темное и сухое, где будет хорошо циркулировать воздух. Нельзя хранить лук в погребе — подойдет неотапливаемый подвал, застекленный балкон, кладовая или шкаф в квартире.

Как правильно хранить лук, чтобы не гнил и не цвел круглый год

Лук можно сложить:

  • в деревянные или пластиковые ящики,

  • плетеные корзины,

  • специальные сетки или тканевые мешочки.

Такой способ хранения отлично подходит как для репчатого лука, так и для сеянки. Если придерживаться этих простых рекомендаций, лук будет оставаться ароматным, сочным и пригодным для употребления даже через год.

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