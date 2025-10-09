Почему гниет лук во время хранения / © Фото из открытых источников

Реклама

Осень — время, когда большинство хозяев закладывают урожай на хранение, и лук занимает в этом списке одно из первых мест. Но часто бывает так: вроде бы все сделано правильно, а уже через несколько недель головки начинают гнить, появляется неприятный запах, и приходится выбрасывать половину запасов. Эксперты по хранению овощей объясняют, что всему виной типична ошибка, которую совершают даже опытные хозяева. Если ее избежать, лук спокойно пролежит до весны, сохраняя свежесть и вкус.

Почему портится лук во время хранения и как этого избежать

Самая главная ошибка хранения — неправильные условия. Даже идеально высушенный лук может испортиться, если его хранить там, где чрезмерная влажность и тепло. При температуре свыше +18°C или влажности выше 75% в хранилище начинают активно развиваться бактерии, вызывающие гниение.

Как правильно хранить лук.

Реклама