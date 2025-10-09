- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 389
- Время на прочтение
- 1 мин
Лук гниет только из-за этой ошибки: не делайте так — и головки хорошо сохранятся до самой весны
Простой секрет хранения, чтобы головки оставались крепкими и сочными до следующего сезона.
Осень — время, когда большинство хозяев закладывают урожай на хранение, и лук занимает в этом списке одно из первых мест. Но часто бывает так: вроде бы все сделано правильно, а уже через несколько недель головки начинают гнить, появляется неприятный запах, и приходится выбрасывать половину запасов. Эксперты по хранению овощей объясняют, что всему виной типична ошибка, которую совершают даже опытные хозяева. Если ее избежать, лук спокойно пролежит до весны, сохраняя свежесть и вкус.
Почему портится лук во время хранения и как этого избежать
Самая главная ошибка хранения — неправильные условия. Даже идеально высушенный лук может испортиться, если его хранить там, где чрезмерная влажность и тепло. При температуре свыше +18°C или влажности выше 75% в хранилище начинают активно развиваться бактерии, вызывающие гниение.
Как правильно хранить лук.
Оптимальная температура хранения — от +1 до +5°C, влажность — 60-70%.
Храните лук в сеточках, плетеных косах или деревянных ящиках, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Не ставьте его рядом с картофелем — последний выделяет влагу, которая вредит луковицам.
Пересыпьте слои лука солью или опилками — это защищает от избыточной влаги.
Раз в месяц просматривайте запасы и убирайте мягкие и подгнившие головки.
Если заметили первые признаки гниения, разложите оставшийся лук тонким слоем и хорошо просушите.