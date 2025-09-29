- Дата публикации
Лук не будет гнить до весны: как правильно хранить овощ
Сушка – важнейший этап для хорошего хранения лука.
Чтобы лук хорошо хранился и не гнил, важно придерживаться нескольких ключевых этапов: сушки, сортировки и правильные условия хранения.
Как правильно хранить лук после уборки урожая, читайте в материале ТСН.ua.
Важный этап для хорошего хранения лука – это сушка. Делать это нужно в сухом, хорошо проветриваемом месте. К примеру, на чердаке, в теплице или под навесом. Сушить следует 10-14 дней – пока шейка не станет тонкой и полностью сухой. Иначе – лук начнет гнить во время хранения.
После сушки нужно обрезать ботву, оставляя горлышко 3-5 см. Также следует отобрать здоровые и цельные плоды. А вот поврежденные – храните отдельно, чтобы их использовать первыми.
Оптимальные условия хранения
Температура: +1…+5°C (в погребе, подвале) или +18…+22°C (дома, но без перепадов температур).
Влажность: низкая (60–70%), потому что чрезмерная вызовет гниение.
Контейнеры: сетки, плетеные корзины, ящики с отверстиями, капроновые чулки.
Не храни лук в плотных мешках или пластиковых контейнерах без вентиляции. Овощи должны "дышать". Именно поэтому не стоит насыпать лук толстым слоем – лучше в несколько ящиков.
Не храни лук рядом с:
картофелем - он выделяет влагу, из-за чего лук начинает портиться.
яблоками - выделяют этилен, ускоряющий прорастание.
