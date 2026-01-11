Лук не будет прорастать и не будет сохнуть до самого лета: вот что нужно с ним сделать

Что сделать, чтобы лук не прорастал / © Фото из открытых источников

Реклама

Лук — один из тех овощей, без которых сложно представить ежедневное приготовление пищи. Однако уже в конце зимы многие хозяйки замечают, что он начинает прорастать, гнить или высыхать. На самом деле существует простой и надежный способ сохранить лук плотным, сочным и ароматным вплоть до лета, без потери вкуса и пользы. Достаточно правильно подготовить овощи и создать соответствующие условия.

Секрет, не дающий луку прорастать

Вот простой трюк, о котором знают не все: перед хранением обработайте горлышко луковицы обычным мелом или древесной золой. Достаточно слегка припудрить место, где была ботва. Это:

блокирует прорастание;

впитывает излишнюю влагу;

защищает от грибков и бактерий;

продлевает срок хранения втрое.

Именно этим способом пользовались еще наши бабушки, когда не было холодильников.

Реклама

Где и как лучше хранить лук, чтобы не прорастал

Идеальные условия:

температура от +2 до +10 градусов;

сухой воздух;

темное место;

постоянная вентиляция.

Лучше всего лук хранить в плетеных корзинах, сетках, картонных коробках с отверстиями и полотняных мешочках.

Категорически нельзя хранить лук:

в полиэтиленовых пакетах;

в холодильнике без вентиляции;

вместе с картофелем.

Что делать, чтобы лук не сох

Чтобы луковицы не теряли сочность:

Реклама

не снимайте шелуху перед хранением;

не держите овощи у батарей и плит;

раз в месяц перебирайте запасы и убирайте мягкие луковицы.

Дополнительный лайфхак: положите на дно коробки с луком несколько салфеток, присыпанных солью или рисом. Они будут впитывать лишнюю влагу и предотвращать образование конденсата.