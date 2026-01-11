ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
382
Время на прочтение
2 мин

Лук не будет прорастать и не будет сохнуть до самого лета: вот что нужно с ним сделать

Такой способ позволяет сохранить не только внешний вид, а также качественный вкус и пользу овощей без химии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что сделать, чтобы лук не прорастал

Что сделать, чтобы лук не прорастал / © Фото из открытых источников

Лук — один из тех овощей, без которых сложно представить ежедневное приготовление пищи. Однако уже в конце зимы многие хозяйки замечают, что он начинает прорастать, гнить или высыхать. На самом деле существует простой и надежный способ сохранить лук плотным, сочным и ароматным вплоть до лета, без потери вкуса и пользы. Достаточно правильно подготовить овощи и создать соответствующие условия.

Секрет, не дающий луку прорастать

Вот простой трюк, о котором знают не все: перед хранением обработайте горлышко луковицы обычным мелом или древесной золой. Достаточно слегка припудрить место, где была ботва. Это:

  • блокирует прорастание;

  • впитывает излишнюю влагу;

  • защищает от грибков и бактерий;

  • продлевает срок хранения втрое.

Именно этим способом пользовались еще наши бабушки, когда не было холодильников.

Где и как лучше хранить лук, чтобы не прорастал

Идеальные условия:

  • температура от +2 до +10 градусов;

  • сухой воздух;

  • темное место;

  • постоянная вентиляция.

Лучше всего лук хранить в плетеных корзинах, сетках, картонных коробках с отверстиями и полотняных мешочках.

Категорически нельзя хранить лук:

  • в полиэтиленовых пакетах;

  • в холодильнике без вентиляции;

  • вместе с картофелем.

Что делать, чтобы лук не сох

Чтобы луковицы не теряли сочность:

  • не снимайте шелуху перед хранением;

  • не держите овощи у батарей и плит;

  • раз в месяц перебирайте запасы и убирайте мягкие луковицы.

Дополнительный лайфхак: положите на дно коробки с луком несколько салфеток, присыпанных солью или рисом. Они будут впитывать лишнюю влагу и предотвращать образование конденсата.

Дата публикации
Количество просмотров
382
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie