Лук не будет прорастать и не будет сохнуть до самого лета: вот что нужно с ним сделать
Такой способ позволяет сохранить не только внешний вид, а также качественный вкус и пользу овощей без химии.
Лук — один из тех овощей, без которых сложно представить ежедневное приготовление пищи. Однако уже в конце зимы многие хозяйки замечают, что он начинает прорастать, гнить или высыхать. На самом деле существует простой и надежный способ сохранить лук плотным, сочным и ароматным вплоть до лета, без потери вкуса и пользы. Достаточно правильно подготовить овощи и создать соответствующие условия.
Секрет, не дающий луку прорастать
Вот простой трюк, о котором знают не все: перед хранением обработайте горлышко луковицы обычным мелом или древесной золой. Достаточно слегка припудрить место, где была ботва. Это:
блокирует прорастание;
впитывает излишнюю влагу;
защищает от грибков и бактерий;
продлевает срок хранения втрое.
Именно этим способом пользовались еще наши бабушки, когда не было холодильников.
Где и как лучше хранить лук, чтобы не прорастал
Идеальные условия:
температура от +2 до +10 градусов;
сухой воздух;
темное место;
постоянная вентиляция.
Лучше всего лук хранить в плетеных корзинах, сетках, картонных коробках с отверстиями и полотняных мешочках.
Категорически нельзя хранить лук:
в полиэтиленовых пакетах;
в холодильнике без вентиляции;
вместе с картофелем.
Что делать, чтобы лук не сох
Чтобы луковицы не теряли сочность:
не снимайте шелуху перед хранением;
не держите овощи у батарей и плит;
раз в месяц перебирайте запасы и убирайте мягкие луковицы.
Дополнительный лайфхак: положите на дно коробки с луком несколько салфеток, присыпанных солью или рисом. Они будут впитывать лишнюю влагу и предотвращать образование конденсата.