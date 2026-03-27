Лук не будет выпускать стрелки: обработайте его перед посадкой этим домашним раствором

Чем обработать лук перед посадкой

Появление стрелок у лука — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются все огородники. Вместо формирования большой луковицы растение тратит силы на цветение, что значительно снижает урожай. Однако этого можно избежать, если правильно подготовить посадочный материал. Опытные дачники давно пользуются простыми домашними растворами, помогающими избежать формирования стрелок.

Почему лук выпускает стрелки

Основная причина — стресс для растения, это может быть:

неправильное хранение сеянки — слишком холодно или влажно;

резкие перепады температуры;

ранняя посадка в холодную почву.

В таких условиях лук «решает», что нужно побыстрее дать семена, а не формировать головку.

Эффективный домашний раствор, который поможет избежать стрелок

Один из самых простых и проверенных способов — солевой раствор. Как приготовить: на литр воды нужно взять чайную ложку обыкновенной соли. Замочите лук-севок в растворе на 2-3 часа перед посадкой, после чего слегка подсушите.

Альтернативный вариант — марганцовка. Слабый раствор марганцовки также хорошо подходит для обработки лука перед посадкой. Он не только уменьшает риск появления стрелок, но и обеззараживает посадочный материал.

Дополнительные советы для хорошего урожая