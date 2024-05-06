Лук не будет выпускать "стрелок", вырастет большим и сладким: что надо сделать

Очень досадно, когда лук начинает стрелковать, ведь тогда урожая не жди. Ибо луковицы могут вообще не сформироваться или вырасти совсем мелкими. Луковая стрелка – это цветонос, где созревают семена, через которые луковица не может сформироваться. К тому же, лук, который идет в стрелки, вообще не рекомендуют растить дальше, его лучше сразу употреблять. Впрочем, если придерживаться нескольких простых рекомендаций, то стрелок можно избежать и получить из своего участка огромный урожай лука.

Почему лук идет в стрелки

Такая ситуация случается в основном по трем причинам.

Если посадочный лук хранится при ненадлежащей температуре. Перед посадкой лук не обработан раствором и не адаптирован к посадке. Нарушены надлежащие условия ухода за луком.

Что делать, чтобы лук не выпускал стрелки

Сеянку нужно хранить в темном, теплом и сухом месте. Если ее держать при холодной температуре, это может вызвать появление стрелок во время роста. Поскольку низкая температура провоцирует в луке инстинкт самосохранения, он выпускает стрелку, чтобы оставить потомство. И когда вы его посадите, он вместо того, чтобы формировать луковицу, начнет выпускать стрелку, чтобы побыстрее дать семена.

Для приобретенного лука нужно обустроить соответствующую адаптацию перед посевом. За две недели до посева положите лук в теплое сухое место, главное, чтобы температура была комнатной, иначе он будет прорастать.

Если нет времени выдерживать лук в течение двух недель, сделайте ему теплую ванну. Налейте в глубокую емкость теплой воды, выложите лук и оставьте на четыре часа. Периодически подливайте тёплую воду. Затем достаньте лук и высушите, храните при комнатной температуре в сухом темном месте до высева.

Как правильно сажать лук, чтобы не шел в стрелки: действенные советы

Для высадки лучше выбирать лук средних размеров, поскольку большие луковицы более подвержены выпусканию стрелок. Большой лук лучше сажать для зеленого пера.

Если посадить лук в холодную землю, тогда он может весь пойти в стрелки, поэтому дождитесь, пока почва хорошо прогреется.

Чтобы точно определить время для высадки лука, опытные огородники советуют обращать внимание на то, появились ли на березах листочки. Их появление сигнализирует о том, что земля нагрелась, поэтому можно смело сажать овощи.

Не стоит поливать грядки холодной водой, из-за стресса лук также будет выпускать стрелки.

Нужно ли убирать стрелки на луке

Если так произошло и лук все же выпустил стрелки, их нужно немедленно убрать. Соцветие следует срезать в самом низу, у основания. Чтобы продезинфицировать срез и предотвратить возможные болезни, присыпьте место среза обычной солью.

Стрелки выбрасывать не следует, из них можно приготовить вкусные и полезные блюда. Их жарят со специями и подают в качестве закуски или гарнира к мясным блюдам. Еще можно приготовить из луковых стрелок намазку на хлеб или соус к мясу.

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