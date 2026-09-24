Лук растет лучше: садовница рассказала об удачном способе посадки под зиму

Как посадить лук на зиму

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Сажение лука под зиму кажется несложным, подготовить грядку, высадить сеянку и оставить его до весны. Однако зимой опасность для луковиц представляют не только сильные морозы, не менее серьезной проблемой может стать избыток влаги в почве, особенно во время продолжительных дождей, оттепелей и таяния снега.

Именно поэтому для подзимнего лука можно использовать несколько иной способ посадки — не на ровной грядке, а на приподнятых гребнях. Такой прием не новый в агротехнике, однако имеет практический смысл прежде всего там, где земля тяжелая или после осадков долго остается мокрой.

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В чем заключается способ посадки лука на гребнях

Вместо ровной грядки землю формируют в длинные невысокие гребни, а лук высаживают в их верхней части. Между такими рядами остаются борозды, которыми после дождей или таяния снега может отходить лишняя вода.

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Наиболее такой способ может быть полезен на тяжелых глинистых почвах и участках, где часто застаивается вода. На легкой рыхлой земле, и без того хорошо пропускающей влагу, потребности в гребнях может не быть.

Сам прием не новый для огородничества. Приподнятые грядки и гребни давно используют для улучшения дренажа. Однако для подзимней посадки лука это может быть удачным решением, поскольку луковицам придется провести в земле всю зиму и начало весны.

Как сделать гребни и посадить лук

Сначала грядку очищают от сорняков и растительных остатков, а землю разрыхляют. Затем формируют длинные невысокие повышения. На тяжелом грунте практическим ориентиром могут быть гребни высотой примерно 5-7 см.

Сеянку высаживают в верхнюю часть гребня донышком вниз. Над верхушкой оставляют примерно 2 см почвы. Чрезмерно углублять лук не нужно. Между луковицами можно оставлять около 10 см, между рядами — примерно 20-30 см. После посадки землю вокруг сеялки слегка прижимают.

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Какую сеянку выбрать

Для посадки отбирают плотные здоровые луковички без плесени, гнили, мягких участков и других повреждений.

Если лук выращивают на репку, лучше использовать небольшую сеянку. Большие луковицы после зимнего холода имеют большую склонность к стрелкованию — вместо формирования репки растение может направить силы на образование цветоноса.

Следует также выбирать сорта, пригодные именно для осенней посадки и зимовки в открытом грунте.

Когда сажать лук под зиму

Озимый лук обычно высаживают примерно за 2–3 недели до устойчивых морозов, чтобы он успел укорениться, но не начал активно наращивать зеленое перо. Практический ориентир — когда температура воздуха днем держится примерно на уровне +5…+7 °C, а почва уже заметно остыла.

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Для большинства регионов Украины такой период чаще всего приходится на октябрь, а на юге посадку часто откладывают до конца октября или начала ноября. Однако ориентироваться только на календарь не стоит: если осень теплая, лучше подождать с посадкой, а при раннем похолодании — провести ее раньше.

Главное — не допустить двух крайностей. При слишком ранней посадке лук может выпустить перо еще осенью, а при слишком поздней — не успеет нормально укорениться до промерзания почвы.

Нужно ли мульчировать посадки

В регионах с морозными и малоснежными зимами после похолодания грядки можно покрыть органической мульчей.

Особенно осторожно с ней нужно вести себя на тяжелой сырой земле. Слишком толстый и мокрый слой может удерживать влагу, поэтому плотно засыпать гребни не стоит.

Весной мульчу проверяют и при необходимости частично убирают, чтобы она не мешала почве прогреваться, а молодому луку выходить на поверхность.

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