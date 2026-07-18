Лук вырастет большим как кулак: чем подкормить уже сейчас, чтобы получить максимальный урожай

Чем подкормить лук / © Pixabay

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Вырастить большой и плотный лук без гнили мечтает каждый огородник. Однако даже качественный посадочный материал не гарантирует хорошего урожая. Избыток влаги, недостаток питательных веществ или неправильный уход могут привести к тому, что растения станут болеть, а головки будут мелкими.

Специалисты советуют своевременно подкармливать лук и не забывать о профилактике грибковых заболеваний. Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.

Почему лук начинает гнить

Чаще проблема возникает из-за переувлажнения почвы. Если вода застаивается у корней, создаются благоприятные условия для развития грибков и бактерий.

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Еще одной причиной является избыток азотных удобрений во второй половине сезона. Растение продолжает активно наращивать зеленые листья, тогда как луковица формируется медленнее и становится более уязвимой к болезням.

Также риск появления гнили возрастает при загущенных посадках, нехватке солнечного света и выращивании культуры на одном месте несколько лет подряд.

Первая подкормка: для быстрого роста зелени

В начале вегетации лук нуждается в азоте. Именно он способствует развитию прочного пера, которое впоследствии обеспечит формирование большой луковицы.

Для первой подкормки можно использовать:

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настой коровяка в соотношении 1:10;

настой куриного помета (1:15);

мочевину — 1 столовая ложка на 10 литров воды.

Поливать растения желательно только по влажной почве, чтобы не повредить корни.

Вторая подкормка: для формирования большой луковицы

Когда перо достигнет примерно 15–20 сантиметров, потребность в азоте постепенно уменьшается. В этот период главную роль играют калий и фосфор. Именно эти элементы способствуют росту крупных луковиц, улучшают их лежкость и укрепляют иммунитет растения.

Для второй подкормки подойдут:

30 граммов суперфосфата на 10 литров воды;

20 г сульфата калия на 10 литров воды;

комплексные удобрения для луковых культур в соответствии с инструкцией производителя.

Древесный пепел — естественная защита от гнили

Одним из лучших натуральных средств считается обычный древесный пепел. Он содержит калий, кальций, магний и другие микроэлементы, необходимые для развития растений. Помимо питания пепел помогает снизить кислотность почвы и создает менее благоприятные условия для развития некоторых грибковых инфекций.

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Золу можно использовать двумя способами:

рассыпать между рядами примерно по одному стакану на квадратный метр; приготовить настой из 200 граммов пепла на 10 литров воды и полить грядки.

Нашатырный спирт: когда он действительно полезен

Многие дачники используют нашатырный спирт как источник азота. Такое средство может быть эффективным только в начале роста, когда перо светлеет из-за дефицита питательных веществ.

Для приготовления раствора достаточно 2–3 столовых ложек 10% нашатырного спирта на 10 литров воды. В то же время применять его следует умеренно. Избыток азота в конце сезона может ухудшить качество урожая и снизить срок его хранения.

Как предотвратить появление гнили

Кроме подкормки, важно соблюдать несколько простых правил.

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Поливайте лук регулярно, но без переувлажнения.

Прекратите полив примерно за две-три недели до уборки урожая.

Регулярно разрыхляйте междурядья для доступа воздуха к корням.

Не высаживайте культуру на одном месте каждый год.

Удаляйте сорняки, которые задерживают влагу и ухудшают вентиляцию.

Каких ошибок следует избегать

Опытные огородники отмечают, что больше вредят луку не недостаток удобрений, а их избыток. Особенно это касается азотных подкормок в середине и конце лета.

Также не следует использовать свежий навоз непосредственно перед посадкой. Он стимулирует развитие зеленой массы, но оказывает негативное влияние на формирование луковиц и может повысить риск развития грибковых заболеваний.

Если объединить умеренный полив, своевременное внесение калийно-фосфорных удобрений и использование древесной золы, лук сформирует большие плотные головки, хорошо сохраняющиеся в течение зимы.

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