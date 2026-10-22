Луна и звезды выдали тайну картины Ван Гога: ученые реконструировали небо 1889 года

Звездная ночь / © pinterest.com

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Картина Винсента ван Гога «Звездная ночь», написанная в 1889 году, уже более столетия вызывает дискуссии о том, какие именно небесные объекты художник изобразил на холсте. Исследователи из Южной Кореи сопоставили расположение Луны, Венеры и группы звезд с реконструкцией неба и пришли к выводу, что композиция наиболее соответствует утреннему небу примерно 22 июля 1889 года.

Как пишет ScienceAlert, результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.

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Какое звездное небо мог видеть Ван Гог

1889 Винсент ван Гог находился в психиатрической больнице в Сен-Реме на юге Франции. Перед рассветом он наблюдал за небом из своего окна. В письме к брату Тео художник вспоминал, что перед рассветом над сельской местностью видел только утреннюю звезду, казавшуюся ему чрезвычайно большой.

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Винсент ван Гог, автопортрет

В том же году он написал «Звездную ночь» — одну из самых известных картин. На холсте синие вихри вздымаются над небольшой деревушкой, слева возвышается кипарис, а вокруг звезд и серпа Луны расходятся желтые световые кольца.

По данным Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA), источником вдохновения для картины стал вид из окна Ван Гога. В то же время село художник позаимствовал из других пейзажей, а кипарис разместил ближе к переднему плану. Яркое светило слева от центра музея идентифицирует как Венеру, также называемую утренней звездой.

Однако точное месторасположение других небесных объектов оставалось предметом дискуссий.

Звездная ночь / © pinterest.com

Какие звезды нашли на картине

Исследование возглавил Элайджа Чон Хен Ким — аспирант Школы космических исследований Университета Кен Хи и генеральный директор южнокорейского производителя телескопов SLLAB.

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Его внимание привлекла V-образная группа звезд в центральной части «Звездной ночи». Исследователь предположил, что это Гиады — звездное скопление в созвездии Тельца. Ранее другие ученые выдвигали версию, что художник мог изобразить звезды созвездия Овна, однако однозначного вывода до сих пор не было.

Дополнительной подсказкой стала Луна. Картину традиционно датируют июнем 1889 года, однако в середине того месяца Луна была освещена более чем наполовину. На холсте же изображен тонкий серп.

«Самое убедительное доказательство — это самое небо. Падающая луна в фазе выпуклой Луны примерно 18 июня не соответствует тонкому серпу на картине», — объяснил Ким в комментарии изданию.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи проанализировали не только звезды на холсте, но и то, как Ван Гог изображал окрестные пейзажи.

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Вверху: звезды на картине Звездная ночь в сопоставлении со звездным скоплением Гиады. Внизу: звезды на картине Ночная терраса кафе в сопоставлении с областью Летнего треугольника. На изображениях справа положение звезд на картине (оранжевый цвет) соотнесено с их реальным положением на небе (синий цвет); красными пунктирными линиями отмечены расхождения. (Kim et al., Scientific Reports, 2026, рис. 2, 4 и S1. CC BY-NC-ND 4.0)

Как исследователи воспроизвели небо в 1889 году

Во время двух поездок во Францию в 2019 году ученые фотографировали места, которые рисовал Ван Гог и изображал на картинах. Они сравнивали здания, мосты и особенности ландшафта с его работами, чтобы определить, какую часть окружающего его пространства включал в композиции.

Первоначально метод проверили на двух ночных картинах, написанных в Арле в 1888 году. В работе «Ночная терраса кафе» исследователи обнаружили возможное соответствие трем ярким звездам, которые образуют Летний треугольник.

После этого они применили аналогичный подход к «Звездной ночи». За основу взяли рамку обзора, реконструированную по предварительному рисунку Ван Гога, связанному с пейзажем села, и сопоставили ее с компьютерной моделью неба 1889 года.

Исследователи рассматривали утренние часы июня и июля, когда Луна находилась над Венерой, как на картине. Две даты — 23 июня и 22–23 июля — соответствовали расположению этих объектов в реконструированном поле зрения.

Однако именно около 22 июля в центре композиции оказывались Гиады. Это дало ближайшее соответствие изображению на холсте.

Ученые также измерили взаимное расположение пяти центральных звезд. С помощью математического метода, позволяющего вращать, смещать и равномерно изменять масштаб изображений, они обнаружили близкое соответствие со звездами скопления Гиады. Остальные варианты сопоставления этих пяти точек со звездами скопления дали худший результат.

В более позднем перовом рисунке Ван Гога, созданном на основе картины, соответствие оказалось еще более точным. Угол наклона группы звезд по отношению к горизонту также совпадал с реконструированным небом.

Значит ли это, что картину завершили в июле

Если гипотеза исследователей верна, история создания «Звездной ночи» могла быть несколько иной, чем считалось ранее.

В письме от 18 июня Ван Гог упоминал о новой работе со звездным небом. Однако, по мнению авторов исследования, это не доказывает, что к тому моменту картина уже была завершена. Художник мог начать ее в июне, а затем продолжить работу в июле.

Исследователи также предполагают, что эпизод болезни Ван Гога, обычно относимый к середине июля, мог начаться позже. Это оставляет вероятность, что художник наблюдал небо около 22 июля. Письма и исторические метеорологические записи согласуются с такой интерпретацией, однако медицинских записей того времени, подтверждающих точную дату начала болезни, нет.

В то же время, ученые предостерегают: геометрического сходства звездных групп недостаточно, чтобы однозначно определить, какие именно звезды изобразил художник. Остальные скопления также демонстрировали близкие совпадения по форме.

Версия с Гиадами, по мнению исследователей, более убедительна благодаря совокупности признаков: взаимному расположению звезд, положению Луны и Венеры и тому, как все эти объекты размещаются в реконструированном поле зрения.

«Наше исследование показывает, что небо на картине соответствует реальному небу перед рассветом примерно 22 июля — как по наблюдаемому расположению объектов, так и по форме. Однако это само по себе не позволяет установить завершение картины к конкретному дню», — объяснил Ким.

Он также предположил, что Ван Гог мог объединить на одном полотне изображение неба, которое наблюдал в течение нескольких дней до и после 22 июля.

Авторы исследования считают, что такой метод поможет искусствоведам точнее определять обстоятельства создания исторических картин с ночными пейзажами. В то же время результаты не устанавливают окончательную дату завершения «Звездной ночи», а предлагают новую аргументированную версию ее создания.

Напомним, ранее ИИ показал, как выглядели известные исторические фигуры. Винсент ван Гог также был в списке. Сегодня его считают одной из самых влиятельных и известных фигур в истории западного искусства.

Отметим, что в возрасте 37 лет по психической болезни и бедности Винсент ван Гог совершил самоубийство.

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