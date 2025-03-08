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Лунный календарь красоты на март 2025 года: когда делать маникюр и другие процедуры

Лунный календарь красоты на март 2025 года: когда делать маникюр и другие процедуры

Лунный календарь красоты на март 2025 года / Фото: pixabay.com

Выбор подходящих дней для процедуры красоты и здоровья с учетом лунных фаз может способствовать достижению лучших результатов и поддержанию хорошего самочувствия.

В марте 2024 года фазы Луны распределяются следующим образом:

  1. Убывающая Луна: 1-9 и 26-31 марта;
  2. Новая Луна: 10 марта;
  3. Растущая Луна: 11-24 марта;
  4. Полная Луна: 25 марта.

Эти фазы оказывают влияние на благоприятность дней для различных процедур красоты и здоровья.

Маникюр и педикюр:

Благоприятные дни: 1, 5-8, 13-16, 20-23, 28-30 марта.

Процедуры для кожи:

Удаление пигментных пятен и бородавок:

Благоприятные дни: 13-26 марта.

Эпиляция и депиляция:

Благоприятные дни: 2-9, 17, 25, 26, 30, 31 марта.

Массаж и антицеллюлитные процедуры:

Благоприятные дни: 5, 6, 13-16, 22-24 марта.

Оздоровительные процедуры:

Начало похудения:

Благоприятные дни: 1-10, 26-31 марта.

Хирургические операции:

Благоприятные дни: 1-10, 26-31 марта.

Удаление зубов:

Благоприятные дни: 6, 15-16, 26-31 марта.

Лечение зубов:

Благоприятные дни: 7-8, 26 марта.

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