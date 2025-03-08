Лунный календарь красоты на март 2025 года: когда делать маникюр и другие процедуры

Выбор подходящих дней для процедуры красоты и здоровья с учетом лунных фаз может способствовать достижению лучших результатов и поддержанию хорошего самочувствия.
В марте 2024 года фазы Луны распределяются следующим образом:
- Убывающая Луна: 1-9 и 26-31 марта;
- Новая Луна: 10 марта;
- Растущая Луна: 11-24 марта;
- Полная Луна: 25 марта.
Эти фазы оказывают влияние на благоприятность дней для различных процедур красоты и здоровья.
Маникюр и педикюр:
Благоприятные дни: 1, 5-8, 13-16, 20-23, 28-30 марта.
Процедуры для кожи:
Удаление пигментных пятен и бородавок:
Благоприятные дни: 13-26 марта.
Эпиляция и депиляция:
Благоприятные дни: 2-9, 17, 25, 26, 30, 31 марта.
Массаж и антицеллюлитные процедуры:
Благоприятные дни: 5, 6, 13-16, 22-24 марта.
Оздоровительные процедуры:
Начало похудения:
Благоприятные дни: 1-10, 26-31 марта.
Хирургические операции:
Благоприятные дни: 1-10, 26-31 марта.
Удаление зубов:
Благоприятные дни: 6, 15-16, 26-31 марта.
Лечение зубов:
Благоприятные дни: 7-8, 26 марта.
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