Лунный календарь марта 2026 года подскажет идеальные дни для прически: ни в коем случае не стригитесь наугад

Лунный календарь стрижек на март 2026 / © pexels.com

Лунный календарь стрижек на март 2026 поможет выбрать самые благоприятные дни для стрижки, покраски и ухода за волосами, учитывая фазы Луны. Это гарантирует, что результат будет радовать дольше и гармонично.

Когда следует стричься в марте 2026 года

Фазы Луны в марте меняются динамично, поэтому луна идеально подходит и для стимуляции роста волос, и для коррекции формы и оздоровительных процедур.

Как влияют фазы Луны на волосы

Растущая Луна (1-2, 20-31 марта) — прекрасное время для стрижек, если вы стремитесь к быстрому росту волос. Идеально подходит для покраски, ламинирования, питательных масок и процедур для блеска и густоты. Полная Луна (3 марта) — волосы становятся чувствительнее. Радикальные изменения лучше отложить, ограничившись легким уходом и увлажнением. Убывающая Луна (4-18 марта) — рост волос замедляется, но стрижка держит форму дольше. Это время для подравнивания кончиков, оздоровительных процедур против выпадения и очищения кожи головы. Последняя четверть (11 марта) подходит для минимальных изменений и оздоровительных процедур без радикальных экспериментов. Молодая Луна (19 марта) — день, когда следует избегать кардинальных перемен. Волосы могут реагировать непредсказуемо, поэтому рекомендуется ограничиться щадящим уходом.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в марте 2026