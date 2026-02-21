- Дата публикации
Лунный календарь марта 2026 года подскажет идеальные дни для прически: ни в коем случае не стригитесь наугад
Март открывает весну — время обновлений и свежих начал. После зимнего периода волосы часто нуждаются в восстановлении, и новая стрижка или покраска становятся символом обновленного образа и свежего старта.
Лунный календарь стрижек на март 2026 поможет выбрать самые благоприятные дни для стрижки, покраски и ухода за волосами, учитывая фазы Луны. Это гарантирует, что результат будет радовать дольше и гармонично.
Когда следует стричься в марте 2026 года
Фазы Луны в марте меняются динамично, поэтому луна идеально подходит и для стимуляции роста волос, и для коррекции формы и оздоровительных процедур.
Как влияют фазы Луны на волосы
Растущая Луна (1-2, 20-31 марта) — прекрасное время для стрижек, если вы стремитесь к быстрому росту волос. Идеально подходит для покраски, ламинирования, питательных масок и процедур для блеска и густоты.
Полная Луна (3 марта) — волосы становятся чувствительнее. Радикальные изменения лучше отложить, ограничившись легким уходом и увлажнением.
Убывающая Луна (4-18 марта) — рост волос замедляется, но стрижка держит форму дольше. Это время для подравнивания кончиков, оздоровительных процедур против выпадения и очищения кожи головы.
Последняя четверть (11 марта) подходит для минимальных изменений и оздоровительных процедур без радикальных экспериментов.
Молодая Луна (19 марта) — день, когда следует избегать кардинальных перемен. Волосы могут реагировать непредсказуемо, поэтому рекомендуется ограничиться щадящим уходом.
Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в марте 2026
Благоприятные дни: 1-3, 8, 10-12, 21-25, 28-31 — подходят для стрижки, покраски и укладки.
Неблагоприятные дни: 5-7, 9, 18-20, 26-27 — лучше ограничиться щадящим уходом: мягкие шампуни, легкие кондиционеры и минимум стайлинга.