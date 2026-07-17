Лунный посевной календарь на август 2026 года / © pexels.com

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Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на Луны, ведь считается, что они влияют на рост растений, укоренение и урожайность.

Месячный календарь на август 2026 поможет выбрать самые удачные дни для посева, пересадки, поливки, обрезки и уборки урожая.

Какие дни августа 2026 года считаются лучшими для высадки

Наиболее благоприятными для большинства посевных работ будут дни растущей Луны, когда растения активно устремляют силы на развитие надземной части.

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Благоприятные дни: 1-3, 7-9, 12-15, 19-22 и 27-30 августа.

Неблагоприятные дни: 5-6, 10-11, 17-18 и 24-26 августа. В эти дни лучше отложить высев и пересадку, а заняться пропалкой, борьбой с вредителями или уборкой участка.

Что можно сеять и сажать в августе

Август подходит не только для уборки урожая, но и для повторного высева.

Овощи:

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редис;

рукола;

укроп;

шпинат;

салат;

пекинская капуста;

ранние сорта лука на зелень.

Сидераты:

горчица;

фацелия;

овес;

люпин.

Цветы:

двухлетники;

маргаритки;

виолы;

незабудки.

Когда поливать и подкармливать

Лучшее время для поливки — период растущей Луны. В настоящее время растения лучше усваивают влагу и питательные вещества.

Для подкормки органическими удобрениями подойдут 7-9 и 19-22 августа. Минеральные удобрения лучше вносить 12-15 августа.

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Работы в саду в августе

В саду в августе стоит:

проводить санитарную обрезку;

удалять сухие и поврежденные ветки;

возделывать деревья от болезней;

собирать яблоки, груши и сливы ранних сортов;

закладывать компост.

Календарь огородника на каждый день

1 августа — удачный день для высева зелени. Можно сеять укроп, салат и шпинат.

2 августа — хорошее время для поливки. Растения активно усваивают влагу.

3 августа — благоприятный день для пересадки. Особенно для зеленых культур.

4 августа — нейтральный день. Лучше заняться уходом за грядками.

5 августа — посев нежелательно. Рекомендуется прополка.

6 августа — не стоит пересаживать. Лучше провести обработку от вредителей.

7 августа — один из лучших дней месяца. Сейте редис и рукколу.

8 августа — удачный день для подкормки. Органические удобрения дадут хороший эффект.

9 августа — можно сеять пекинскую капусту. Также благоприятная поливка.

10 августа — неблагоприятный день. Избегайте посадочных работ.

11 августа — лучше отложить посев. Подойдет для уборки участка.

12 августа — прекрасный день для высадки. Особенно зеленые и сидераты.

13 августа — благоприятный для пересадки. Можно высаживать рассаду цветов.

14 августа — удачный день для поливки и подкормки. Растения быстро восстанавливаются.

15 августа — можно сеять зелень на осень. Также подходит для заготовки семян.

16 августа — благоприятный день для посева зелени и ухода за растениями. Удачное время для укропа, шпината, рукколы, салата и других скороспелых культур.

17 августа — лучше отказаться от посадочных работ. Займитесь профилактикой заболеваний, возделыванием растений от вредителей.

18 августа — неблагоприятный день для пересадки растений. Вместо этого можно собирать созревший урожай.

19 августа — один из лучших дней второй половины месяца Рекомендуется высевать редис, дайкон, листовые салаты, рукколу, шпинат, а также сидераты.

20 августа — благоприятный день для ухода за огородом. Можно поливать растения, подпитывать их комплексными удобрениями.

21 августа — удачный день для высадки и пересадки. Хорошо будут приживаться декоративные многолетники, клубника и земляника.

22 августа — благоприятный день для посева и уборки урожая. Удачное время для быстрорастущих культур.

23 августа — нейтральный день. Лучше посвятить время прополке и мульчированию грядок.

24 августа — посевные работы желательно перенести. Вместо этого можно косить траву, готовить компост и убирать растительные остатки.

25 августа — неблагоприятный день для высадки. Сосредоточьтесь на борьбе с вредителями и профилактике грибковых заболеваний.

26 августа — отложите любые высева. День подходит для перекопки освобожденных грядок, подготовки почвы к осенним работам и внесения компоста.

27 августа — возвращается благоприятный период. Можно высевать шпинат, салат, редис, укроп, лук на перо и сидераты.

28 августа — прекрасный день для работы в саду. Рекомендуется высаживать декоративные культуры, пересаживать многолетние цветы.

29 августа — один из лучших дней в конце августа. Удачными будут фактически все работы на огороде.

30 августа — благоприятный день для подготовки участка к осени. Удачное время для посева сидератов, внесения органических удобрений.

31 августа — завершите месяц уходом за садом и огородом. Можно собирать урожай поздних овощей.

Лунный календарь является ориентиром для планирования работ, но лучшие результаты дает его сочетание с учетом местных погодных условий, состояния почвы и особенностей выращиваемых культур.

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