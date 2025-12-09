Когда сеять огурцы по месячному календарю 2026 года / © pexels.com

В 2026 году огородники могут воспользоваться лунным календарем, который поможет правильно спланировать посадку и уход за огурцами.

Луна оказывает заметное влияние на растения благодаря своим фазам и расположению в знаках зодиака. Растения, как и люди, на 80% состоят из воды, потому лунные циклы могут реально влиять на их рост.

На растущую Луну огурцы развиваются быстрее и крепче, а во время нисходящей — рост замедляется. Агрономы советуют обязательно учитывать это при планировке работ в саду.

Когда лучше сажать огурцы

Чтобы огурцы хорошо прижились и дали обильный урожай, важно правильно вычислить сроки посадки. Обычно семена сеют за месяц до высадки рассады на постоянное место. Если планируете выращивать огурцы в теплице — начните на несколько недель раньше.

Перед посевом семена следует замочить, а грунт тщательно подготовить. При температуре почвы 29–35 °C семена прорастают за три дня. В более прохладных условиях (21–27 °C) произрастание длится 4–5 дней, а при 16–21 °C — около недели.

Чтобы ускорить процесс, можно сделать мини-теплицу из пластиковой бутылки. Накройте емкости с рассадой и поставьте на коврик для поддержания нужной температуры. Не забывайте регулярно увлажнять почву и проветривать растения. Когда появятся первые всходы, мини-теплицу убирают.

Лучшие дни для посева и уборки

Идеальные дни для высевания семян огурцов — когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Рыб, Тельца, Девы и Козерога.

Можно также сажать в Весах и Стрельце, но избегайте Новолуния — энергия семян в этот период слабее.

Огурцы нужно собирать регулярно: это не только предотвращает перерастание плодов, но и стимулирует формирование новых завязей. Для маринования лучше собирать плоды, когда Луна в знаках Овна, Льва, Стрельца, Тельца, Козерога, Близнецов и Водолея.