Лунный календарь окрашивания волос на март 2026 года

Лунный календарь окрашивания волос

Март — время обновления и пробуждения природы, когда каждая женщина стремится добавить яркие краски в свой образ. Однако, чтобы результат покраски не стал разочарованием, опытные специалисты советуют сверяться с фазами Луны. Считается, что они могут влиять на то, как краска ляжет и сколько будет держаться цвет.

Поэтому, чтобы сохранить здоровье волос и получить именно тот оттенок, о котором мечтали, специалисты советуют красить волосы в благоприятные для этого дни марта

Когда красить волосы в марте 2026 года по лунному календарю

Лучшие дни для кардинального окрашивания волос

Если вы планируете сложную окраску или полное изменение имиджа, выбирайте эти даты — 1, 3, 10, 12, 13, 22, 24, 28, 29 и 30 марта. В эти дни краска ложится максимально равномерно, а цвет получается глубоким и насыщенным. Это наиболее благоприятное время для экспериментов с профессиональными техниками.

Дни для поддержания цвета и тонирования

Для легкого обновления оттенка или окраски корней подойдут следующие числа — 2, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 26, 27 и 31 марта. Это удачный период для поддержания прически в ухоженном состоянии, тонировки тон в тон или бережного освежения уже имеющегося цвета без резких трансформаций.

Нейтральные даты для окрашивания волос

К этой категории относятся: 4, 14, 15, 16, 23 и 25 марта. В эти дни можно посетить салон, но лучше избегать сложных манипуляций. Особенно осторожными следует быть обладательницам сухих или поврежденных волос, поскольку результат может быть непредсказуемым.

В какие даты марта лучше не красить волосы

Специалисты выделяют 5 дат в марте, когда волосы будут наиболее уязвимы к химическим веществам. Это 9, 17, 18, 19 и 20 марта. В эти даты покраска может закончиться неудачей, оттенок рискует получиться тусклым, неравномерным или совсем не таким, как вы ожидали. Кроме того, значительно растет вероятность пересушить волосы, сделать их ломкими и пористыми.

Поэтому планируйте свой уход заранее, чтобы весеннее обновление принесло положительные эмоции и подчеркнуло вашу красоту.