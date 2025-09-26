ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Лунный календарь рыбака на октябрь 2025 года: когда лучше ловить рыбу

Октябрь приносит первые признаки осенней подготовки природы к зиме, а рыбы начинают изменять свой ритм активности. Чтобы рыбалка была результативной и не завершилась пустым подсаком, стоит заранее знать дни, когда шанс поймать настоящий трофей самый большой.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Лунный календарь рыбака на октябрь 2025 года

Лунный календарь рыбака на октябрь 2025 года / © unsplash.com

Лунный календарь — незаменимый помощник для любого рыбака. Фазы Луны оказывают непосредственное влияние на активность рыбы и ее клёв, поэтому знание благоприятных дней помогает планировать удачную рыбалку.

Когда ловится лучше всего

Начало октября сулит умеренную активность рыбы. Самые благоприятные дни для рыбалки — 4, 5 и 6 октября, когда клев будет активен как на живца, так и на искусственные приманки. Пик активности ожидается в середине месяца с 12 по 17 октября.

В конце месяца рыбалка становится более непредсказуемой, однако 25–28 октября можно рассчитывать на хороший улов, особенно в пасмурные и ветреные дни. Молодой человек 21 октября считается неблагоприятным для рыбалки.

Рекомендуемые дни рыбалки в октябре 2025 года:

  • Лучшие: 4–6, 12–17, 25–28;

  • Хорошие: 9–11, 23–24, 29–31;

  • Плохие: 1–3, 8;

  • Очень плохие: 7, 18–22.

На что ловить рыбу в октябре

  • Щука — главный трофей луны, будет клевать на большие воблеры, колебания и черенки.

  • Судак держится на глубине и активно реагирует на джиг.

  • Окунь сбивается в стаи, хорошо ловится на мормышки.

  • Лещ — лучше всего на фидер с животными насадками.

  • Карп встречается реже, но большая добыча все еще возможна.

Чтобы повысить шансы на успешный улов: используйте большие приманки для хищников, добавляйте к прикормке животные компоненты (мотыль, опарыш, измельченный червь), и учитывайте погодные условия, предпочитая пасмурные дни.

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie