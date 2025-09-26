Лунный календарь рыбака на октябрь 2025 года: когда лучше ловить рыбу

Лунный календарь рыбака на октябрь 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Лунный календарь — незаменимый помощник для любого рыбака. Фазы Луны оказывают непосредственное влияние на активность рыбы и ее клёв, поэтому знание благоприятных дней помогает планировать удачную рыбалку.

Когда ловится лучше всего

Начало октября сулит умеренную активность рыбы. Самые благоприятные дни для рыбалки — 4, 5 и 6 октября, когда клев будет активен как на живца, так и на искусственные приманки. Пик активности ожидается в середине месяца с 12 по 17 октября.

В конце месяца рыбалка становится более непредсказуемой, однако 25–28 октября можно рассчитывать на хороший улов, особенно в пасмурные и ветреные дни. Молодой человек 21 октября считается неблагоприятным для рыбалки.

Реклама

Рекомендуемые дни рыбалки в октябре 2025 года:

Лучшие: 4–6, 12–17, 25–28;

Хорошие: 9–11, 23–24, 29–31;

Плохие: 1–3, 8;

Очень плохие: 7, 18–22.

На что ловить рыбу в октябре

Щука — главный трофей луны, будет клевать на большие воблеры, колебания и черенки.

Судак держится на глубине и активно реагирует на джиг.

Окунь сбивается в стаи, хорошо ловится на мормышки.

Лещ — лучше всего на фидер с животными насадками.

Карп встречается реже, но большая добыча все еще возможна.

Чтобы повысить шансы на успешный улов: используйте большие приманки для хищников, добавляйте к прикормке животные компоненты (мотыль, опарыш, измельченный червь), и учитывайте погодные условия, предпочитая пасмурные дни.