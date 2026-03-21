ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Лунный календарь стрижек апреля 2026 года: когда подстричься, чтобы волосы засияли

Луна влияет не только на приливы и отливы, но и на состояние ваших волос.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Лунный календарь стрижек на апрель 2026 / © pexels.com

Каждая его фаза изменяет рост, густоту и даже настроение после парикмахерской. Хотите, чтобы волосы росли быстро, были здоровыми и блестящими? Ориентируйтесь на лунный календарь стрижек на апрель 2026 года.

Фазы Луны в апреле 2026 года

  • Полнолуние: 2 апреля.

  • Убывающая Луна: 3–16 апреля.

  • Новолуние: 17 апреля.

  • Растущая Луна: 1, 18–30 апреля.

Что делать в каждую фазу

  1. Полнолуние — идеальное время для стрижки! Локоны становятся живыми, объемными и блестящими. Уход в эти дни дает максимальную энергию волосам.

  2. Убывающая Луна — волосы растут медленнее, но стрижка помогает обуздать непокорные пряди, оздоровить кончики и сохранить форму прически надолго.

  3. Молодой человек — стричь волосы в эти дни не советуют. Локоны растут медленно, форма не держится, а кончики могут сечься. Лучше ограничиться легким уходом или масками.

  4. Растущая Луна — главное время для активного роста волос! Стрижки придают объем и силы, окрашивание и лечебные процедуры работают наиболее эффективно.

Самые благоприятные и неблагоприятные дни

  • Для стрижки: 1-3, 19-29, 30 число.

  • Неблагоприятные: 16-18 апреля.

  • Для ухода и подрезки кончиков: 4–15 число.

С этим календарем ваши локоны получат максимум пользы от каждой процедуры. Подстригайтесь в правильный день — и волосы отблагодарят блеском, силой и здоровьем!

Дата публикации
Количество просмотров
141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie