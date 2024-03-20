Лунный календарь стрижек на апрель 2024 года: когда идти к парикмахеру

Лунный календарь стрижек на апрель 2024 года расскажет, когда можно записаться к парикмахеру, а в какие дни лучше отложить любые процедуры с волосами.

Весна – пора, когда хочется обновляться, ведь просыпается природа и дни становятся все длиннее и теплее. Астрологи утверждают, чтобы новая стрижка выглядела стильно, а волосы были здоровыми и крепкими, нужно выбрать благоприятные для похода к парикмахеру даты. Сделать это вам поможет лунный календарь на апрель 2024 года.

Лунный календарь стрижки волос на апрель 2024 года: благоприятные даты

Если вы хотите полностью изменить прическу или хотите обновить стрижку, в апреле 2024 года записывайтесь к парикмахеру в следующие дни: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 число. Они считаются вторым весенним месяцем самыми благоприятными.

Достаточно хорошими днями для того, чтобы постричься, астрологи считают: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 апреля.

Когда не стоит стричь волосы в апреле 2024 года: неблагоприятные даты

Если вы не хотите после парикмахера долго лечить свои волосы, лучше не записываться на стрижку на следующие числа: 4, 8, 9, 14, 23, 25 апреля.

Лунный календарь на апрель 2024 года: когда можно окрашивать волосы

Чувствуете, что готовы к смене имиджа и хотите покрасить волосы в трендовый цвет этой весной (или любой другой по желанию)? Тогда вам следует подумать о походе к парикмахеру в следующие дни: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 апреля. Астрологи говорят, что они наиболее благоприятны для этого.

Довольно хорошими днями также есть числа: 1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 апреля. В общем, вы можете записываться на покраску, если не планируете никаких кардинальных изменений.

Когда не стоит красить волосы в апреле 2024 года: неблагоприятные дни

Чтобы не "сжечь" волосы и не жалеть о покраске, лучше забыть о походе к парикмахеру в следующие дни: 4, 7, 8 и 15 апреля. Они очень неудачны как для подкраски седины, так и для кардинальных изменений цвета.

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