Лунный календарь стрижек на апрель 2025 года: идеальные даты, чтобы сменить имидж

Астрологи определили оптимальные даты для стрижки в апреле 2025 года и дали рекомендации по поводу того, когда лучше избегать визитов к парикмахеру.

В Лунном календаре стрижек на апрель 2025 указано, как различные астрономические явления влияют на состояние ваших волос. Выбирая наиболее удачный день для стрижки, вы сможете сохранить свою энергию, избавиться от негатива и обрести гармонию как с собой, так и с окружающим миром.

Влияние Луны на состояние волос

Месячные фазы играют важную роль во многих процессах организма, в частности влияют на рост и состояние волос.

Растущая Луна (1–12, 29-30 апреля) – идеальное время для стрижки, если хотите, чтобы волосы росли быстрее и приобретали большую густоту.

(1–12, 29-30 апреля) – идеальное время для стрижки, если хотите, чтобы волосы росли быстрее и приобретали большую густоту. Полная Луна (13 апреля) – удачное время для укрепления и ухода за волосами, но радикальные изменения в стиле лучше пока не делать.

(13 апреля) – удачное время для укрепления и ухода за волосами, но радикальные изменения в стиле лучше пока не делать. Убывающая Луна (14–27 апреля) – прекрасный момент для тех, кто стремится сохранить стрижку надолго, сделать волосы более крепкими и снизить их ломкость.

(14–27 апреля) – прекрасный момент для тех, кто стремится сохранить стрижку надолго, сделать волосы более крепкими и снизить их ломкость. Молодая Луна (28 апреля) – в этот день стоит дать волосам передышку, от стрижки и покраски лучше удержаться и выбрать другой момент.

Лунный календарь стрижек волос на апрель 2025 года: благоприятные и неблагоприятные даты

Согласно лунному календарю, лучшие дни для стрижки в апреле таковы:

1–4 апреля;

14–18 апреля;

25-30 апреля.

Когда следует удержаться от стрижки:

6–12 апреля;

20-24 апреля.

Таким образом, апрель предлагает немало удачных моментов для смены прически в соответствии с фазами Луны.

Лунный календарь на апрель 2025 года: когда можно и не стоит окрашивать волосы

Лучшими датами для того, чтобы покрасить волосы, обновить цвет или полностью изменить свой имидж в апреле будут: 2-5, 11-14, 20-23 число.

А вот делать завывание волос лучше в такие дни: 3-7, 16-19 апреля.

Неблагоприятными днями для окрашивания волос в апреле будут: 8, 15, 22, 24 число.

Итак, ориентируясь на советы лунного календаря красоты на апрель 2025 года, вы сможете правильно выбирать дни для ухода за собой, обеспечивая максимальный эффект и безопасность в течение всего месяца!

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