Лунный календарь стрижек на август 2024 года: когда лучше менять прическу и стиль

Лунный календарь стрижек на август 2024 поможет выбрать самую благоприятную дату для того, чтобы изменить свой стиль, покрасить волосы или сделать новую прическу.

Лунный календарь на август 2024 поможет подобрать идеальную дату для того, чтобы изменить стрижку, покрасить волосы или просто сделать прическу.

Лунный календарь стрижки волос на август 2024: благоприятные даты

Чтобы понять, какие даты августа наиболее благоприятны для стрижки волос, следует обратить свое внимание на фазы Луны. Август астрологи считают отличным временем для того, чтобы кардинально изменить свой имидж перед началом осени. Следовательно, по лунным календерам, наиболее благоприятными днями для стрижки волос в августе 2024 года будут: 8, 12, 15, 17, 25, 27, 31 число.

Также в целом неплохими днями для стрижки астрологи в августе называют следующие: 5, 6, 7, 14, 16, 18, 26 число.

Когда не стоит стричь волосы в августе 2024 года: неблагоприятные даты

Запомните эти дни в августе: 3, 4, 20, 21, 22, 28, 29 число. Согласно фазам Луны в эти даты вообще не стоит стричь волосы. Оно после такой процедуры начнет выпадать, будет выглядеть тусклым. В общем, не слишком удачным также можно назвать: 19 августа.

Лунный календарь на август 2024: когда можно красить волосы

Традиционно в последний месяц лета заканчивается пора отпусков, поэтому выходить на работу лучше полными сил и обновленными. А что может лучше обновить внешний вид так, как окрашивание волос? Чтобы цвет был насыщенным, радовал долго своим оттенком, а именно волосы не повредились и не тускнели, в августе 2024 года следует выбрать для окрашивания следующие дни: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 31 число.

В общем неплохими датами для окрашивания есть и следующие: 6, 7, 17, 18, 27 августа. Вы также можете попытаться изменить имидж в эти дни.

Когда не стоит красить волосы в августе 2024 года: неблагоприятные дни

Даже и не думайте о том, чтобы окрашивать волосы в такие дни как: 2, 3, 4, 29 число. Они совсем не подходят для такого, поэтому краска ляжет неравномерно и вы будете недовольны полученным результатом. В общем, плохим днем также считается 19 августа.

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