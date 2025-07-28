Лунный календарь стрижек на август 2025 года: какие дни благоприятны для изменения имиджа

Лунный календарь стрижек на август 2025 года / © unsplash.com

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Расположение Луны на небосводе имеет ощутимое влияние на рост волос, его качество и общее состояние после обновления прически. Если удачно выбрать день для стрижки, это не только поспособствует укреплению волос, но и придаст внешней привлекательности и внутренней уверенности. Однако неудачный момент может иметь противоположный эффект и даже нанести вред.

Фазы Луны в августе 2025 года

Фазы Луны в июле 2025 года и их влияние на состояние волос:

Растущая Луна (1–8, 24-31 августа) — этот период следует выбирать, если вы хотите, чтобы волосы были крепкими и быстро росли.

Полнолуние (9 августа) — какие-либо изменения в своем внешнем виде не рекомендованы.

Убывающая Луна (10-22 августа) — мощный период, стрижка будет хорошо держать форму, волосы будут выглядеть здоровее.

Новолуние (23 августа) — чувствительным и эмоциональным людям не стоит ни стричь, ни красить волосы.

Лунный календарь стрижек на август 2025 года

Лучшими днями для стрижки и покраски являются: 8, 9, 14, 15, 16, 25, 26 августа.

Дни с нейтральной окраской (если у вас не получается записаться на другие, можно выбирать их): 1-3, 5-7, 10-13, 17, 20-24, 27-31 августа.

Дни, когда не рекомендуется стричься, краситься, проводить всевозможные манипуляции: 4, 18, 19 августа.

В период растущей Луны хорошо использовать маски для питания волос. От процедур, стимулирующих рост волос, и сывороток будет особенно ощутим эффект.

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В Полнолуние хорошо заняться пилингом кожи головы. Но лучше избегать агрессивных средств и девайсов при укладке прядей.

Оздоровительные процедуры лучше проводить в убывающую Луну. Маски против выпадения волос, для его укрепления будут иметь наибольший эффект.

В Новолуние лучше избегать любых процедур, даже тех, которые не связаны с покраской или стрижкой.