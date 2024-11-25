Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года: когда идеальное время для смены прически

Мы создали лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года, который поможет вам выбрать наиболее подходящий день для стрижки или окрашивания волос.

Вы давно хотите изменить свой образ, но никак не решаетесь? Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 поможет вам выбрать лучшие дни для этого в заключительном месяце года.

Лунный календарь стрижки волос на декабрь 2024 года: благоприятные даты

Для визита к парикмахеру в последний месяц 2024 года лучше выбрать следующие даты: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 декабря. По словам астрологов, стрижка в эти дни не только поможет вам обновить образ, но может способствовать привлечению финансового успеха в вашу жизнь.

Когда не стоит стричь волосы в декабре 2024 года: неблагоприятные даты

Неудачными днями для стрижки и смены прически в последний месяц года будут 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 декабря. В эти даты лучше не записываться к парикмахеру, ведь существует высокая вероятность, что волосы будут плохо расти или даже повредятся. Астрологи рекомендуют в эти дни уделить внимание полезным процедурам ухода.

Лунный календарь на декабрь 2024 года: когда можно окрашивать волосы

В декабре наиболее удачными днями для окрашивания волос являются 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 число. После этих процедур ваши волосы будут иметь здоровый вид и хороший блеск, поэтому не бойтесь попробовать новые оттенки! Не забывайте заглядывать в лунный календарь перед каждой важной процедурой, чтобы получить блестящие и здоровые волосы.

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