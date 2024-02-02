Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года: когда можно менять прическу или красить волосы

С помощью подробного лунного календаря стрижек на февраль 2024 года вы сможете подобрать оптимальную дату для посещения парикмахера.

Календарь стрижек создают с учетом фаз Луны и того, как они влияют на волосы. Лунный календарь астрологи делят на благоприятные и неблагоприятные дни для кардинальных изменений в прическе, наращивании, окраске и даже уходе за волосами. Поэтому он поможет вам спланировать, когда в феврале 2024 лучше посещать парикмахерскую или заниматься различными процедурами дома. В общем, именно фаза растущей Луны считается лучшей для стрижек.

Лунный календарь на февраль 2024 года: благоприятные дни для стрижки

Благоприятными днями для стрижки волос в феврале 2024 года являются: 7, 14, 15, 21, 26, 28 число.

Можете смело экспериментировать с разными прически, ведь после стрижки волосы будут хорошо держать форму. Также этот период считается благоприятным для проведения различных процедур по оздоровлению волос. Они принесут дополнительную пользу.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в феврале 2024 года

Неблагоприятными днями для стрижки волос в феврале 2024 года являются: 2, 4, 6, 16, 25 число. Если в эти дни вы решитесь на смену прически, она вам может не понравиться, сами же волосы будут расти значительно медленнее. Стрижка также может нарушить структуру прядей, что приведет к появлению секущихся кончиков.

Лунный календарь на февраль 2024 года: благоприятные дни для окрашивания

Благоприятными днями для окрашивания волос в феврале 2024 года являются: 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 число. Результат точно превзойдет все ваши ожидания, если вы выберете эти даты для изменения цвета волос. Цвет ляжет ровно, а краска не повредит здоровью прядей. Волосы будут шелковистыми, гладкими, блестящими. Маски для роста волос также дадут эффективный результат.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в феврале 2024 года.

Неблагоприятными днями для окрашивания волос в феврале 2024 года являются: 9, 10, 11, 12, 14, 29 числа. Это период, когда волосы могут несколько ослабевать, поэтому любые манипуляции с ними могут только навредить. То есть вы получите вместо красивого цвета сожженные кончики.

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