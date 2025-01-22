Лунный календарь стрижек на февраль 2025 года: когда менять прическу или красить волосы

Астрологи уже установили лучшие дни для стрижки в феврале 2025 года и посоветовали, когда лучше воздержаться от посещения стилиста.

Лунный календарь стрижек на февраль 2025 – ваш незаменимый помощник для причесок, которые захватывают внимание.

Каждая фаза Луны имеет свое влияние на нас, и если обращать внимание на это влияние, можно добиться отличных результатов. Во время Новолуния идеальное время для новых экспериментов и решительных изменений: например, можно попробовать новую стрижку или кардинально изменить цвет волос. В растущий период Луны лучше подстригать лишь кончики волос, чтобы они росли здоровыми и густыми. Полнолуние – это прекрасное время для процедур, улучшающих состояние волос и стрижек, укрепляющих их структуру. А во время нисходящей Луны можно уложить непокорные волосы и сделать так, чтобы прическа оставалась хорошей и устойчивой на длительное время.

Лунный календарь стрижек волос на февраль 2025 года: благоприятные даты

Хотите, чтобы ваша прическа выглядела красиво, а волосы были здоровыми, крепкими и блестящими? Тогда следует обращать внимание на фазы Луны! Наши прабабушки знали, что правильно выбранный день для стрижки может оказать магическое влияние на волосы. Луна влияет не только на приливы и отливы, но и на состояние наших локонов. В феврале 2025 года будет немало благоприятных дней для посещения парикмахера, что позволит добиться наилучших результатов. В общем, хорошими для стрижки на днях станут: 1, 3, 6, 9, 12, 14, 22 февраля. Нейтральными днями будут: 13, 18 февраля.

Когда не стоит стричь волосы в феврале 2025 года: неблагоприятные даты

Особенно опасно стричь волосы во время Новолуния и в периоды, когда Луна падает. В это время организм ослаблен, а волосы становятся более уязвимыми к повреждениям. Существует большой риск не только конфликтов и неудачных смен имиджа, но и плохого настроения после посещения салона. Не самыми удачными числами также будут: 2, 4, 7, 13, 19, 21, 27, 28 февраля.

Лунный календарь на февраль 2025 года: когда можно красить волосы

Чтобы все прошло как можно лучше, важно, чтобы Луна работала в вашу пользу. Поэтому выбирайте для этой процедуры следующие числа: 6, 11, 12 и 25 февраля.

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