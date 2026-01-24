Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: узнайте, в какие дни менять прическу и ухаживать за волосами

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 / © pexels.com

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 поможет выбрать самые благоприятные дни для стрижки, окрашивания и восстановления волос. Планируя процедуры по фазам Луны, вы обеспечите прогнозируемый результат, который будет держаться дольше и дарить здоровый блеск.

Когда лучше стричься в феврале 2026 года

Фазы Луны традиционно учитывают при планировании стрижек и уходе за волосами. В феврале 2026 года они распределены достаточно равномерно, так что легко выбрать дни как для активного роста волос, так и для оздоровления и сохранения формы прически.

Фазы Луны и их влияние на волосы

Ростная Луна (1, 18–28 февраля) — самый благоприятный период для стрижек, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали, становились более густыми и крепкими. Также это идеальное время для окрашивания и питательных процедур — волосы лучше воспринимают уход, а цвет держится дольше. Полная Луна (2 февраля) — волосы становятся чувствительнее, поэтому радикальные изменения, такие как сложные стрижки или эксперименты с покраской, лучше отложить. Выбирайте щекотливые процедуры. Убывающая Луна (3–16 февраля) — рост волос замедляется, зато форма прически держится дольше, а кончики меньше секутся. Идеальное время для коррекции формы, очищения кожи головы, восстановительных масок и процедур против выпадения. Молодой человек (17 февраля) — волосы могут реагировать непредсказуемо, поэтому радикальные изменения не рекомендуются. Лучше ограничиться мягким уходом.

Благоприятные дни для стрижки и ухода

Для обновления формы и укрепления волос: 4–6, 11–13, 18–21, 25–28 февраля;

Для оздоровительных процедур и коррекции кончиков: 7–10, 14–16 февраля;

Избегайте стрижки 2 февраля (полная) и 17 февраля (Новолуние), а также дней, когда вы устали или плохо чувствуете себя.

