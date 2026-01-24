- Дата публикации
Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: узнайте, в какие дни менять прическу и ухаживать за волосами
Февраль — это время, когда организм постепенно входит в ритм после активного начала года, а изменения во внешности даются легче. Именно сейчас многие планируют обновление прически, коррекцию формы или уходовые процедуры для волос, чтобы выглядеть безупречно.
Лунный календарь стрижек на февраль 2026 поможет выбрать самые благоприятные дни для стрижки, окрашивания и восстановления волос. Планируя процедуры по фазам Луны, вы обеспечите прогнозируемый результат, который будет держаться дольше и дарить здоровый блеск.
Когда лучше стричься в феврале 2026 года
Фазы Луны традиционно учитывают при планировании стрижек и уходе за волосами. В феврале 2026 года они распределены достаточно равномерно, так что легко выбрать дни как для активного роста волос, так и для оздоровления и сохранения формы прически.
Фазы Луны и их влияние на волосы
Ростная Луна (1, 18–28 февраля) — самый благоприятный период для стрижек, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали, становились более густыми и крепкими. Также это идеальное время для окрашивания и питательных процедур — волосы лучше воспринимают уход, а цвет держится дольше.
Полная Луна (2 февраля) — волосы становятся чувствительнее, поэтому радикальные изменения, такие как сложные стрижки или эксперименты с покраской, лучше отложить. Выбирайте щекотливые процедуры.
Убывающая Луна (3–16 февраля) — рост волос замедляется, зато форма прически держится дольше, а кончики меньше секутся. Идеальное время для коррекции формы, очищения кожи головы, восстановительных масок и процедур против выпадения.
Молодой человек (17 февраля) — волосы могут реагировать непредсказуемо, поэтому радикальные изменения не рекомендуются. Лучше ограничиться мягким уходом.
Благоприятные дни для стрижки и ухода
Для обновления формы и укрепления волос: 4–6, 11–13, 18–21, 25–28 февраля;
Для оздоровительных процедур и коррекции кончиков: 7–10, 14–16 февраля;
Избегайте стрижки 2 февраля (полная) и 17 февраля (Новолуние), а также дней, когда вы устали или плохо чувствуете себя.
Уход за волосами по фазам Луны
Растущая Луна: питательные и восстановительные маски, масла, ампульный уход, средства для блеска и объема работают наиболее эффективно. В конце месяца можно совмещать стрижку с комплексным уходом.
Полная Луна: минимизируйте агрессивные воздействия — откажитесь от горячей укладки, химических процедур и экспериментов. Выбирайте мягкое увлажнение.
Убывающая Луна: оптимальное время для очистки и укрепления волос. Скрабы для кожи головы, средства выпадения и восстановительные маски принесут наилучший эффект. Стрижка поможет избавиться от секущихся кончиков.
Молодой человек: уход максимально деликатный — легкие шампуни, кондиционеры, минимум стайлинга. Радикальные процедуры лучше отложить.