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Лунный календарь стрижек на июль 2025 года: благоприятные даты для смены имиджа
Июль — второй месяц лета, когда приходит время для отдыха и ухода за собой. Если вы планируете изменить прическу, обязательно прислушивайтесь к советам экспертов.
Положение Луны на небе влияет на рост волос, а также на его структуру и состояние после смены имиджа. Если вы выберете благоприятный для этого день, тогда новая стрижка поможет укрепить волосы, придать себе привлекательность и уверенность. А вот неблагоприятный, напротив, может сильно навредить.
Оптимальные дни для стрижки волос в июле 2025 года
Проанализировав фазы Луны в июле 2025 года, можно понять, как именно спутник земли поможет выбрать самое оптимальное время для стрижки.
Фазы Луны в июле 2025 года и их влияние на состояние волос:
Растущая Луна (1–9, 25-31 июля) — если вы хотите, чтобы волосы быстро росли, были яркими и насыщенными, выбирайте этот период.
Полнолуние (10 июля) — не рекомендуется менять что-то в своем внешнем виде.
Убывающая Луна (11-23 июля) — очень мощный период, особенно, если вы хотите укрепить корни волос и мечтаете, чтобы новая стрижка хорошо держала свою форму.
Молодая Луна (24 июля) — не стоит стричь волосы, красить их, особенно, если вы слишком чувствительный и эмоциональный человек.
Лунный календарь стрижек на июль 2025 года
Лучшие дни для стрижки: 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27 июля.
Нейтральные дни (можете выбирать, если нет другого выхода): 6, 10, 18, 22, 25 июля.
Дни, когда стричься не рекомендуется: 1, 4, 9, 15, 21, 30 июля.
Если вы правильно подберете день, тогда стрижка еще долго будет радовать вас своей красотой, а волосы будут расти длинными и здоровыми.