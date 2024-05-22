Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни для визита парикмахера

Лунный календарь стрижек на июнь 2024 поможет выбрать самую благоприятную дату для того, чтобы пойти к парикмахеру.

Благодаря лунному календарю стрижки волос на июнь 2024 года вы сможете узнать о благоприятных и неблагоприятных датах для изменения своего имиджа, окраски прядей, создания разнообразных причесок.

Лунный календарь стрижки волос на июнь 2024: благоприятные даты

Чтобы не навредить во время стрижки волос, важно соблюдать определенные меры безопасности. В том числе необходимо следить за фазами Луны, которые так или иначе влияют на каждый аспект нашей с вами жизни. Самыми благоприятными днями для стрижки волос в июне 2024 года будут: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 число.

При этом также хорошими днями астрологи называют следующие даты: 24 и 25 июня.

Когда не стоит стричь волосы в июне 2024 года: неблагоприятные даты

Если вы не хотите, чтобы волосы потускнели, начали сильно выпадать или потеряли свой блеск, не стоит идти к парикмахеру на стрижку в следующие дни июня: 1, 2, 3, 14-23 и 28-30 число.

Лунный календарь на июнь 2024: когда можно окрашивать волосы

Покраска волос – достаточно сложная процедура, поэтому ее важно делать в благоприятные для этого дни. Чтобы цвет долго не вымывался, выбирайте в июне: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 число.

Достаточно неплохими для покраски также будут следующие даты: 24, 26 и 27 июня.

Когда не стоит окрашивать волосы в июне 2024 года: неблагоприятные дни

Не стоит даже думать о окрашивании волос в неблагоприятные для этой процедуры дни, а именно: 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30 июня.

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