Лунный календарь стрижек на июнь 2025 года: не пропустите даты, когда можно менять имидж

Лунный календарь стрижек на июнь 2025 года / © Pixabay

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Фазы Луны влияют не только на наши эмоции, настроение и общее самочувствие, но и отражаются на состоянии волос. Уже много лет люди учитывают месячные циклы, планируя изменения имиджа или уход за собой, чтобы добиться наилучших результатов.

Если хотите, чтобы ваша новая прическа была удачной, а волосы — крепкими и здоровыми, обязательно обратите внимание на лунный календарь стрижек для июня 2025 года.

Оптимальные дни для стрижки волос в июне 2025 года

Давайте подробно проанализируем лунные фазы в июне 2025 года и их возможное влияние на здоровье и вид ваших волос.

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Фазы Луны в июне 2025 года и их влияние на состояние волос:

Растущая Луна (1–10 июня) — самое благоприятное время для любых процедур с волосами: стрижек, покраски и ухода, направленных на укрепление и оздоровление волос.

Полнолуние (11 июня) — энергетически мощный, но нестабильный период. Кожа головы может быть повышенно чувствительной, так что радикальные изменения — стрижки, покраска или химия — лучше отложить.

Убывающая Луна (12–24 июня) — стрижки в этот период укрепляют волосы и уменьшают ломкость, однако могут замедлить его рост.

Молодая Луна(25–26 июня) — время, когда лучше воздержаться от любых стрижек или кардинальных изменений имиджа.

Снова растущая Луна (27–30 июня) — снова идеальный период для стрижек, если хотите стимулировать рост волос и улучшить его качество.

Лунный календарь стрижек на июнь 2025 года

Лучшие дни для стрижки: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18 и 30 июня.

Дни, когда стричься не рекомендуется: 11, 15, 25, 26 июня.

Уход за волосами в июне 2025 года с учетом лунных фаз

Используя лунные фазы июня 2025 как ориентир, вы сможете значительно усилить эффективность восстановительных процедур и питательных масок для волос.

Растущая Луна (1-10 июня, 27-30 июня) — идеальное время для интенсивного питания и восстановления волос. Оно максимально впитывает полезные вещества, как губка, поэтому смело применяйте натуральные масла, витаминные комплексы и делайте массаж кожи головы для стимуляции роста. В период полной Луны (11 июня) волосы становятся чрезвычайно чувствительными, поэтому следует избегать агрессивных процедур — окрашивания, ламинирования или использования горячих инструментов. Лучше сделать легкую питательную маску и дать волосам возможность отдохнуть. Во время убывающей Луны (12–24 июня) рекомендуется применять пилинги для кожи головы и шампуни глубокой очистки. В этот период особенно важно поддерживать корни волос, укреплять их и предотвращать выпадение. В дни новолуния (25–26 июня) следует отдать предпочтение легкому массажу головы для расслабления и восстановления баланса. А уже в конце месяца, с 27 по 30 июня, открывается новый благоприятный период для активного ухода и восстановления волос.