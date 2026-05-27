Лунный календарь стрижек на июнь 2026 года: благоприятные дни для смены имиджа

Лунный календарь стрижек на июнь 2026 года / © pexels.com

Реклама

Лунный календарь стрижек помогает выбрать дни, когда волосы лучше растут, становятся более крепкими или наоборот — когда следует избегать любых изменений.

Фазы Луны в июне 2026 года

В течение месяца Луна изменяет свое влияние, что важно учитывать при планировании визита к парикмахеру:

1–14 июня — нисходящая Луна;

15 июня — Новолуние;

16–29 июня — растущая Луна;

30 июня — Полная Луна.

Именно эти периоды определяют, будет ли стрижка способствовать быстрому росту волос или наоборот — его укреплению и сохранению формы.

Реклама

Самые благоприятные дни для стрижки в июне 2026

Астрологически наиболее удачными датами для стрижки считаются:

6, 12, 19 и 25 июня 2026 года.

В эти дни волосы обычно лучше реагируют на изменение формы, быстрее восстанавливаются после процедур и выглядят более здоровыми и блестящими.

Также стоит обратить внимание на периоды растущей Луны — именно они идеально подходят для тех, кто хочет отрастить длину или придать объему прическе.

Реклама

Дни, когда стрижку лучше отложить

Есть даты, когда изменения во внешности могут дать непредсказуемый результат. К ним относятся:

4, 5, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 29 и 30 июня.

В этот период волосы могут стать более ломкими, хуже держать форму или медленнее восстанавливаться после стрижки или окрашивания.

Как Луна влияет на волосы

Различные фазы Луны определяют не только скорость роста, но и общее состояние волос.

Реклама

Убывающая Луна (1–14 июня) — лучшее время для укрепления волос и ухода за кончиками. Молодой человек (15 июня) — период энергетического обновления, когда любые изменения во внешности лучше отложить. Ростная Луна (16–29 июня) — идеальное время для быстрого роста волос и окрашивания. Полная Луна (30 июня) — может делать волосы более чувствительными, поэтому стоит ограничиться легким уходом.

Советы по уходу за волосами в июне

Чтобы получить максимальный эффект от стрижки или покраски:

планируйте изменения на дне растущей Луны;

избегайте радикальных экспериментов в Новолуние;

используйте питательные маски в нисходящий период;

регулярно подстригайте кончики для здорового вида.

Такой подход позволяет не только изменить образ, но и поддержать волосы в хорошем состоянии на протяжении всего лета.

FAQ

Когда лучше стричь волосы в июне 2026 года?

Наиболее благоприятными днями считаются 6, 12, 19 и 25 июня — в этот период волосы лучше растут и выглядят здоровыми.

Реклама

Стоит ли стричься в новолуние?

15 июня (Новолуние) считается неблагоприятным днем для любых изменений в прическе, поэтому лучше перенести стрижку.

Влияет Луна на рост волос?

По лунной традиции фазы Луны влияют на скорость роста, структуру и общее состояние волос, особенно во время стрижки.

Реклама

Новости партнеров