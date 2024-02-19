Лунный календарь стрижек на март 2024 года: благоприятные дни для покраски и смены имиджа

Каждая фаза Луны оказывает уникальное влияние на наши волосы. Поэтому стричься, краситься и менять имидж лучше в благоприятные для этого дни.

В начале весны каждая женщина мечтает об изменении имиджа, ведь сама природа пробуждается, обновляется и процветает. Лучшее время для стрижки, окрашивания или других манипуляций с волосами следует подбирать по лунному календарю. Тогда ваши локоны будут радовать красотой, блеском и здоровьем.

Лунный календарь стрижек волос на март 2024: благоприятные даты

Лучшими днями для стрижки в марте 2024 года будут следующие даты: 5, 15, 21, 23, 24 марта. Смело экспериментируйте с разными прически. Если вы давно решались на новую стрижку – это самый лучший для этого период.

Также специалисты указывают, что существуют дни, когда можно делать так называемую "денежную стрижку" – менять имидж для привлечения финансового благосостояния в свою жизнь. В марте 2024 года такие даты будут: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 24, 25 и 31 марта.

Когда не стоит стричь волосы в марте 2024 года: неблагоприятные даты

Когда лучше стричь волосы в марте 2024 года / Фото: Unsplash

В эти даты марта 2024 года лучше воздержаться от стрижки волос: 1, 7, 9, 10, 19, 29 марта. Любое изменение прически и имиджа может привести к совершенно противоположным результатам, чем вы ожидали. Вам она может вообще не понравиться, еще и волосы будут расти медленнее, могут выглядеть тускло, слишком сильно выпадать.

Лунный календарь на март 2024 года: когда можно окрашивать волосы

Для окрашивания волос благоприятными днями в марте 2024 года будут следующие даты: 3, 8, 14, 17, 22 марта. Результат от окрашивания точно превзойдет все ваши ожидания, цвет будет долго вымываться, красиво будет сиять на солнце, а седина не проявится за короткий срок. Это отличный период не только для того, чтобы обновить оттенок, но и кардинально изменить цвет волос. Выбирайте трендовые цвета и не бойтесь экспериментировать.

Когда не стоит красить волосы в марте 2024 года: неблагоприятные дни

В эти даты волосы будут несколько ослаблены, а потому красить их не стоит. Запомните следующие дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта.

Если вы ищете дни, когда лучше всего проводить разнообразные процедуры ухода, например, наносить питательные или лечебные маски на локоны, то наиболее благоприятными для этого днями в первый месяц весны будут: 6, 8, 15, 16, 23, 24, 26, 27 марта.

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