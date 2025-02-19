Лунный календарь стрижек на март 2025 года: когда стричься и красить волосы

Астрологи уже установили лучшие дни для стрижки в марте 2025 года и посоветовали, когда лучше воздержаться от посещения стилиста.

Март – это период пробуждения природы, обновления и зарождения весенней энергии. Именно сейчас прекрасная возможность не только обновить гардероб, но и освежить прическу! Удачный день для стрижки может способствовать укреплению волос, активизировать его рост и улучшить внешний вид. Чтобы выбрать лучшее время для визита к парикмахеру, следует обратиться к лунному календарю – он подскажет, когда стрижка принесет пользу, а когда лучше отложить изменения.

Влияние Луны на состояние волос

Месячные фазы играют важную роль во многих процессах организма, в частности влияют на рост и состояние волос.

Растущая Луна (1–13, 30, 31 марта) – прекрасный период для стрижки, если хотите, чтобы волосы быстро отрастали и становились гуще.

(1–13, 30, 31 марта) – прекрасный период для стрижки, если хотите, чтобы волосы быстро отрастали и становились гуще. Полная Луна (14 марта) – благоприятный день для питания и восстановления волос, однако кардинальные изменения в прическе лучше отложить.

(14 марта) – благоприятный день для питания и восстановления волос, однако кардинальные изменения в прическе лучше отложить. Убывающая Луна (15–28 марта) – оптимальное время для тех, кто хочет надолго сохранить форму стрижки, укрепить волосы и уменьшить их ломкость.

(15–28 марта) – оптимальное время для тех, кто хочет надолго сохранить форму стрижки, укрепить волосы и уменьшить их ломкость. Молодая Луна (29 марта) – день, когда волосам лучше дать отдых: стрижку и покраску следует перенести на другое время.

Лунный календарь стрижек волос на март 2025 года: благоприятные даты

5–6 марта (Луна в Тельце) – отличное время для интенсивного ухода за волосами и питания. Стрижка в эти дни сделает его более крепким, блестящим и здоровым.

10–11 марта (Луна во Льве) – благоприятный период для смелых изменений в прическе. Волосы станут крепкими, а форма стрижки будет оставаться идеальной надолго.

19–20 марта (Луна в Скорпионе) – отличный повод для обновления образа. Прическа приобретет выразительность, а волосы – объем и хорошую текстуру.

27-28 марта (Луна в Водолее) – идеальный момент для экспериментов! Это лучшее время для креативных изменений, яркой покраски и поиска нового стиля.

Когда не стоит стричь волосы в марте 2025 года: неблагоприятные даты

2–3 марта (Луна в Овне) – волосы могут стать более слабыми и более ломкими, поэтому следует избегать агрессивных процедур.

14 марта (Полная Луна в Деве) – нестабильный день с энергетической точки зрения, стрижка может негативно повлиять на состояние волос.

22–23 марта (Луна в Стрельце) – прическа может не держать форму, а волосы станут непослушными и тяжелыми в уходе.

29 марта (Новолуние в Рыбах) – любые манипуляции с волосами нежелательны, лучше дать им отдохнуть.

Лунный календарь на март 2025 года: когда можно и не стоит окрашивать волосы

Фазы Луны могут влиять на восприятие краски, равномерность ее нанесения и цветостойкость.

Начало луны открывает возможности для экспериментов с оттенками. Особенно благоприятным периодом для окрашивания считаются дни от 3 до 7 марта – отличный повод освежить цвет или сделать легкую тонировку.

В благоприятные дни волосы хорошо впитывают красящий пигмент, поэтому цвет получается равномерным и максимально соответствует ожиданиям. Оттенок остается насыщенным надолго, а структура локонов сохраняет здоровый вид.

Согласно лунному календарю стрижек, середина марта – не лучшее время для изменения цвета. Покраска во время полной Луны может привести к неустойчивому оттенку и непредсказуемому результату.

Если есть возможность, следует перенести процедуру на вторую половину месяца, когда волосы станут менее чувствительными к химическому воздействию. После 17 марта особенно удачно будут выглядеть натуральные оттенки, подчеркивающие естественную красоту локонов.

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