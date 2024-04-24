Лунный календарь стрижек на май 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни для смены имиджа

Лунный календарь стрижек на май 2024 поможет выбрать самую благоприятную дату для того, чтобы пойти к парикмахеру.

С помощью лунного календаря стрижек на май 2024 года с указанием дней новолуния, полнолуния и расположением светила в знаках зодиака вы можете подобрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания волос или полного изменения имиджа. Выбрав правильную дату, вы избавитесь от всего негативного, сохраните положительные силы и отыщете гармонию с внешним миром.

Лунный календарь стрижки волос на май 2024: благоприятные даты

Лунный календарь давно используется для того, чтобы определить лучшие дни для стрижки волос. Следуя простым рекомендациям вы сможете увеличить положительный эффект от ухода со своими волосами, усилить влияние салонных процедур. Для стрижки в мае 2024 года выбирайте: 7, 9, 14 число.

Достаточно хорошими днями, чтобы постричься, астрологи считают: 16, 18, 20, 29 мая.

Когда не стоит стричь волосы в май 2024 года: неблагоприятные даты

Неблагоприятными датами для стрижки волос в мае 2024 года являются: 3, 24, 31 число. Если вы не хотите после салонной процедуры дополнительно лечить свои локоны, лучше перенести поход к парикмахеру на другой день.

Лунный календарь на май 2024 года: когда можно окрашивать волосы

Если вы хотите изменить или освежить цвет своих волос, лучше выбирать для этого следующие числа: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 мая. По словам астрологов, эти даты являются наиболее благоприятными для покраски.

В целом хорошими днями также есть: 12, 15, 16, 23 числа. Если вы не планируете каких-либо кардинальных изменений в своем облике, можете смело записываться.

Когда не стоит окрашивать волосы в мае 2024 года: неблагоприятные дни

Лучше забыть о походе к парикмахеру именно для окрашивания своих волос в следующие дни мая 2024 года: 3, 6, 8, 28 число. Они, по мнению астрологов, являются самыми неблагоприятными в последний весенний месяц.

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