Лунный календарь стрижек на май 2025 года: когда следует записываться к парикмахеру

Лунный календарь стрижек на май 2025 года / © unsplash.com

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Издавна бытует убеждение, что лунные фазы способны влиять на состояние и рост волос. Ориентируясь на лунный календарь стрижек, многие выбирают благоприятные дни, чтобы активизировать рост, укрепить структуру волос или надолго сохранить форму прически.

Влияние Луны на состояние волос

Лунные фазы играют важную роль во многих процессах организма, в частности влияют на рост и состояние волос.

Период растущей Луны (1–11 мая, 29–31 мая) считается чрезвычайно благоприятным для стрижек, особенно если вы хотите иметь длинные, крепкие и здоровые волосы. Стрижка в это время активизирует рост, повышает густоту и укрепляет волосяную структуру, а также способствует лучшему усвоению питательных компонентов из средств по уходу.

Полная Луна (12 мая) символизирует пик энергетической насыщенности. Некоторые астрологи не советуют стричься в этот день, считая, что это может негативно сказаться на состоянии волос — сделать их капризными и тяжелыми в уходе. В то же время другие специалисты видят в стрижке в полнолуние шанс придать волосам особую силу, блеск и жизненную энергию. Окончательное решение, как правило, основывается на ваших личных внутренних ощущениях.

Фаза нисходящей Луны (13–26 мая) подходит тем, кто хочет надолго сохранить форму прически и уменьшить частоту визитов к парикмахеру, поскольку считается, что в этот период рост волос замедляется. Это также идеальное время для проведения восстановительных и лечебных процедур — питательных масок, обертываний и укрепляющих сеансов для улучшения структуры волос.

Возвращение к растущей Луне (29–31 мая) завершает месяц еще одной возможностью поддержать рост и силу волос. Эти дни снова открывают окно возможностей для обновления внешнего вида и оздоровления шевелюры.

Когда стоит и не стоит стричь волосы в мае 2025 года

Луна, проходя свои фазы, способна влиять не только на естественные процессы, но и на состояние человеческих волос — их силу, густоту и скорость роста. Именно поэтому многие обращаются к лунному календарю стрижек, чтобы выбрать лучший момент для визита к парикмахеру: кто-то стремится ускорить рост, кто-то — укрепить структуру, а некоторые — сохранить идеальную форму прически как можно дольше.

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Лунный календарь стрижек на май 2025 года:

Самые благоприятные дни для стрижки: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27 мая — в эти даты стоит планировать визиты к мастеру, если вы хотите здоровые, ухоженные и энергичные волосы.

Нежелательные дни для смены имиджа: 1, 5, 12, 16, 24, 25, 30, 31 мая — в эти периоды стрижка может не принести ожидаемого результата или даже отрицательно сказаться на общем состоянии волос.

Когда лучше всего ухаживать за своими волосами в мае 2025 года

Когда стричь волосы в мае 2025 года по лунному календарю / © Pixabay

Май 2025 года дарит нам чередование лунных фаз с разной энергетикой, которую можно грамотно использовать для целенаправленного ухода за волосами. Опираясь на ритмы Луны, вы способны значительно усилить эффект от косметических процедур, сделать волосы более здоровыми, сильными и ухоженными.

Период растущей Луны (1-11 и 29-31 мая) — идеальное время для питательного и интенсивного ухода. В эти дни особенно эффективны маски на основе натуральных масел, витаминных комплексов и растительных экстрактов. Рекомендуются процедуры, стимулирующие рост и укрепляющие волосяные фолликулы. Легкий массаж кожи головы улучшит микроциркуляцию и усилит питание корней. Также целесообразно использовать восстановительные сыворотки, увлажняющие спреи и тоники.

Полнолуние (12 мая) отличается чрезвычайно сильной энергетикой, поэтому уход в этот день должен быть деликатным и успокаивающим. Отдайте предпочтение натуральным ополаскивателям на основе трав — например, ромашки, крапивы или шалфея. Избегайте агрессивного воздействия на волосы: химические процедуры, окрашивание или радикальные эксперименты лучше отложить.

Фаза нисходящей Луны (13–26 мая) — лучший период для глубокого очищения и оздоровления. Следует сделать пилинг кожи головы, чтобы освободить ее от остатков средств для стайлинга, избытка себума и ороговевших клеток. К тому же это благоприятный период для окрашивания и химической завивки — полученный результат продержится дольше.

Молодая Луна (27 мая) — день обновления, тишины и внутренней настроенности. Следует дать волосам отдохнуть от активного воздействия. Расслабляющий массаж головы поможет снять напряжение, активизировать энергетический поток и подготовить волосы к новому циклу ухода.

Когда красить волосы в мае 2025 года

Оптимальный период для устойчивого окрашивания волос — фаза нисходящей Луны (13–26 мая). В это время структура волос лучше воспринимает пигмент, что обеспечивает более глубокое проникновение красителя и длительный, насыщенный цвет.

Во время роста Луны (особенно в начале и конце месяца) целесообразнее отдавать предпочтение щадящим средствам — натуральным красителям, хне, басме, растительным тоникам. Они действуют мягко, поддерживая естественную силу и блеск волос без агрессивного вмешательства.

В дни полной Луны (12 мая) астрологи советуют воздержаться от резких изменений цвета и сложных красящих процедур, поскольку энергетика этого периода нестабильна — результат может быть непредсказуемым, а состояние волос — более уязвимым к внешнему воздействию.