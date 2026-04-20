Лунный календарь стрижек на май 2026 года: лучшие даты для роста и укрепления волос

Лунный календарь стрижек на май 2026 года / © pexels.com

Выбор правильной даты для стрижки или окрашивания может повлиять на то, как выглядят волосы после процедуры и как быстро они будут восстанавливаться. Именно поэтому перед записью к мастеру следует заранее проверить, какие дни будут наиболее удачными.

Накануне лета многие стремятся изменить образ, сделать волосы более ухоженными и более живыми. В этот период лунный календарь стрижек на май 2026 становится особенно актуальным, ведь помогает выбрать оптимальное время для любых бьюти-процедур — от легкой коррекции кончиков до полного изменения стиля.

Как фазы Луны влияют на стрижку волос в мае 2026 года

Зависимость между фазами Луны и состоянием волос давно стала популярной практикой среди тех, кто стремится получить прогнозируемый результат после стрижки. Различные периоды подходят для разных целей — от активного роста до сохранения формы прически.

Растущая Луна (1–13 мая)

Это лучшее время для тех, кто хочет ускорить рост волос. Подстригание в этот период стимулирует обновление и способствует густоте.

Полнолуние (14 мая)

День максимальной энергии, который ассоциируется с радикальными изменениями. Идеальный момент для новой прически, смены длины или смелого эксперимента со стилем.

Убывающая Луна (15–28 мая)

Этот период подходит для тех, кто хочет подольше сохранить форму стрижки. Волосы отрастают медленнее, зато прическа выглядит чистоплотной длительное время.

Новолуние (29 мая)

Дата, которую традиционно считают неблагоприятной для любого вмешательства в волосы. В этот день лучше отложить и стрижку, и покраску.

Лучшие дни для стрижки волос в мае 2026 года

Если ориентироваться на лунный календарь, наиболее благоприятными датами для визита к парикмахеру станут: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 22 и 23 мая.

3-4 мая — идеальные для легкого обновления прически и подрезки кончиков;

9-10 мая — подходят для укрепления волос и базового ухода;

16–18 мая — оптимальные для коротких и модельных стрижек (каре, боб);

22-23 мая — способствуют оздоровлению волос и улучшению его вида.

Когда лучше удержаться от стрижки

Наименее удачным днем считается 29 мая — период новолуния. В настоящее время не рекомендуют проводить никаких процедур с волосами.

Также осторожность советуют проявлять в дни смены фаз Луны — они не самые лучшие для экспериментов с внешностью.

Благоприятные дни для окрашивания волос

Планировать покраску в мае 2026 года лучше всего от 5 до 12 числа. Этот период подходит для:

тонировка и освежение цвета;

окрашивание седины;

мягкого изменения оттенка;

поддержание насыщенности цвета.

Для кардинальных изменений в цвете стоит обратить внимание на 14 мая — этот день подходит для смелых бьюти-решений.

Когда следует менять имидж

Если вы давно планировали резкую смену — короткую стрижку или полное перевоплощение — лучшим моментом станет 14 мая.

Для деликатного обновления без радикальных шагов подойдет 22 мая — удачный день для легких изменений и ухода.

Ориентация на лунный календарь стрижек поможет не только удачно изменить образ, но и поддержать естественную силу, блеск и благополучие волос.