Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года: благоприятные дни для смены имиджа

Мы подготовили лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года, по которому вы сможете выбрать самый благоприятный день для окрашивания волос или стрижки.

Давно мечтаете сменить имидж, но никак не отважитесь? Посредством лунного календаря стрижек на ноябрь 2024 года вы сможете подобрать наиболее благоприятные даты последнего осеннего месяца.

Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2024 года: благоприятные даты

Благоприятными днями, чтобы запланировать поход к парикмахеру в последний месяц осени будут: 2, 6-9, 12, 14, 16, 19, 21-25 ноября. Астрологи утверждают, что в эти дни вы сможете не только принарядиться, но и привлечь в свою жизнь финансовое благополучие с помощью стрижки.

Когда не стоит стричь волосы в ноябре 2024 года: неблагоприятные даты

Неблагоприятными днями для того, чтобы постричь волосы и изменить свою прическу в последний месяц осени будут следующие: 1, 10, 11, 17, 28 и 29 ноября. Лучше даже не думайте записываться к мастеру, потому что существует большая вероятность того, что волосы будут после перемен плохо расти или даже совсем испортятся. В эти дни, говорят астрологи, попробуйте делать полезные процедуры.

Лунный календарь на ноябрь 2024 года: когда можно окрашивать волосы

Благоприятными днями для окрашивания волос в ноябре будут: 2, 15, 16 числа. Пряди точно будут иметь ухоженный и блестящий вид после процедуры. Можете без страха экспериментировать с цветом.

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