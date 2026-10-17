Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 / © pexels.com

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По лунному календарю, лучшими датами для стрижки в ноябре будут 6, 13, 19 и 29 ноября. В то же время, 4, 7, 9 и 28 ноября считаются неблагоприятными для экспериментов с прической.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2026 года

Согласно лунному календарю, в течение месяца есть дни, подходящие для обновления прически, окрашивания и процедур для волос. Выбор зависит и от того, к какому результату вы хотите: изменить длину, освежить цвет или улучшить внешний вид прядей.

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Лучшие дни для стрижки:

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6 ноября — подходит для мужских и подростковых стрижек, а также причесок с нестандартными элементами.

13 ноября — благоприятный день для коротких, выразительных и авангардных причесок.

19 ноября — удачное время для классических стрижек, подравнивание кончиков и окраска седины.

29 ноября — день, который календарь рекомендует посвятить уходу за волосами, в частности процедурам для блеска и гладкости.

К благоприятным датам также относятся 8, 20, 21 и 25 ноября. Их можно рассмотреть, если хотите сменить прическу или попробовать новый цвет.

Когда красить волосы в ноябре 2026 года

Для окрашивания волос лунный календарь предлагает обратить внимание на 2, 8, 10, 16, 21, 25 и 26 ноября. Отдельные даты считаются удачными для ярких оттенков, а другие для экспериментов с прической и комплексного обновления образа.

Если нужно закрасить седину или освежить классическую стрижку, можно выбрать 19 или 30 ноября. Для тонирования и процедур, направленных на придание волосам блеска, календарь выделяет 29 ноября.

Следует учитывать, что лунный календарь не определяет фактическую стойкость краски или состояние волос. На результат влияют качество красителя, исходный цвет, структура прядей и соблюдение рекомендаций мастера.

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Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре

По лунному календарю некоторые дать лучше оставить для привычного ухода, если вы планируете кардинально изменить прическу.

Неблагоприятными днями для стрижки в ноябре 2026 года считаются:

4 ноября;

5 ноября;

7 ноября;

9 ноября;

12 ноября;

14 и 15 ноября;

18 ноября;

23 и 24 ноября;

27 и 28 ноября.

Особенно неудачным для экспериментов календарь называет 4, 7, 9 и 28 ноября. Если вы ориентируетесь на месячные рекомендации, для сложной модельной стрижки или кардинального изменения цвета лучше выбрать другую дату.

В то же время, научных доказательств того, что фазы Луны определяют качество стрижки, скорость роста волос или успешность окрашивания, нет. Поэтому календарь следует воспринимать как дополнительный ориентир, а решение принимать с учетом собственных потребностей и советов специалиста.

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Лунный календарь стрижек на каждый день ноября

Чтобы проще спланировать визит к парикмахеру, просмотрите короткий календарь благоприятных и неблагоприятных дат:

1–2 ноября — дни, которые календарь считает благоприятными для стрижки и обновления прически.

3 ноября — не указаны отдельные рекомендации на странице календаря.

4–5 ноября — неблагоприятные даты для изменений внешности.

6 ноября — одна из лучших дат месяца для стрижки.

7 ноября — лучше отложить запланированные эксперименты.

8 ноября — благоприятный день для стрижки, покраски и завивки.

9 ноября — неблагоприятная дата.

10-11 ноября — подходят для обновления прически и покраски по рекомендациям календаря.

12 ноября — нежелательно планировать стрижку.

13 ноября — одна из лучших дат месяца.

14–15 ноября — неблагоприятные дни.

16–17 ноября — благоприятный период для причесок и укладки.

18 ноября — лучше отложить стрижку, если есть такая возможность.

19 ноября — удачный день для классической стрижки и окраски седины.

20–22 ноября — благоприятные даты для обновления образа.

23–24 ноября — неблагоприятные дни.

25-26 ноября — можно запланировать стрижку, покраску или завивку.

27–28 ноября — неблагоприятный период для сложных изменений.

29 ноября — благоприятный день для процедур ухода за волосами.

30 ноября — подходит для классической стрижки, подравнивания кончиков и окрашивания седины.

FAQ

Когда лучше стричь волосы в ноябре 2026 года?

По лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки — 6, 13, 19 и 29 ноября. Также можно рассмотреть 8, 20, 21 и 25 ноября. Выбирая дату, учитывайте желаемый результат и состояние волос.

Когда окрашивать волосы в ноябре 2026 года?

Для окрашивания календарь рекомендует 2, 8, 10, 16, 21, 25 и 26 ноября. Для окраски седины также можно рассмотреть 19 и 30 ноября. Устойчивость цвета зависит прежде всего от красителя, техники окрашивания и структуры волос.

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