Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года: меняйте прическу только в благоприятные дни

Мы подготовили лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года, чтобы вы знали, в какие дни лучше менять свой имидж, а когда не следует записываться к парикмахеру.

В октябре уже постепенно холодает, поэтому появляется желание одеть шапку, чтобы защититься от пронизывающего ветра. Впрочем, это вовсе не означает, что середина осени – не время для смены имиджа, новой прически или окрашивания волос.

Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2024 года: благоприятные даты

Во второй осенний месяц хватает благоприятных дней для стрижки волос, чтобы запланировать свой поход к парикмахеру. Обратите особое внимание на следующие даты: 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19, 21-24, 26, 29 и 31 октября. Согласно лунному календарю, они станут для этого наиболее благоприятными.

Астрологи также утверждают, если вы хотите, чтобы после стрижки волосы как можно быстрее отросли, следует выбирать благоприятные дни с 18 по 30 октября. А чтобы привлечь в свою жизнь деньги, обязательно подровняйте кончики 4, 7 или 13 октября.

Любые особые эксперименты с волосами, по словам астрологов, следует проводить в полнолуние, которое приходится на 17 октября.

Когда не стоит стричь волосы в октябре 2024 года: неблагоприятные даты

Лучше совсем не планировать стрижку волос или простое подравнивание кончиков на такие дни: 5, 9, 11, 15-18, 20, 25, 27, 28 и 30 октября. Они считаются неблагоприятными.

Лунный календарь на октябрь 2024 года: когда можно окрашивать волосы

Если вы уже давно мечтали об изменении цвета волос или обновлении оттенка, который у вас уже есть, тогда смело записывайтесь на следующие числа: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 22-24, 26 и 29 октября. Можете экспериментировать без опаски, ведь после любых изменений волосы будут сиять красотой.

Мечтали давно сменить цвет волос на темный? Для этого в октябре будет особенно благоприятный день – 10 число. А скрыть седину удачно 21 октября – цвет будет держаться максимально долго.

Когда красить волосы в октябре 2024 года нельзя

Не следует окрашивать, осветлять или даже тонировать волосы (кроме тех процедур, когда вы используете только тонировочный шампунь), а еще делать кератинирование и биозавивку в такие дни: 1, 2, 7, 9, 14, 21, 27 и 31 октября.

Читайте также: