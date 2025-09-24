Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года: какой день выбрать, чтобы изменить свой имидж

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года / © Pixabay

Астрологи советуют выбирать дату визита к парикмахеру, опираясь на фазы Луны. Правильно подобранный день может повлиять не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние, жизненную энергию и самочувствие.

Когда лучше стричь волосы в октябре 2025 года

Рассмотрим фазы Луны и их влияние на состояние и рост волос:

Растущая месяц (1–6 октября) — идеальное время для стрижки и покраски. Волосы быстро восстанавливаются, растут густыми и крепкими. Покраска будет устойчивой, а цвета — яркими. Этот период способствует положительным изменениям в жизни.

Полная Луна (7 октября) — не самый благоприятный день для экспериментов с прической. Стрижка может сделать волосы непослушными, а покраска — неустойчивыми. Лучше сосредоточиться на уходе и восстановлении волос.

Убывающая Луна (8–20 октября) — оптимальное время для тех, кто хочет сохранить форму прически надолго. Рост волос замедляется, но они становятся более крепкими. Для покраски подходят темные оттенки.

Новолуние (21 октября) — день, когда лучше избегать стрижек и покраски. Волосы нуждаются в отдыхе и нежном уходе дома.

Растущая луна (22–31 октября) — благоприятный период для обновления прически и экспериментов с цветом. Стрижка усилит волосы, ускорит рост, а покраска будет насыщенной и долговечной.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года

Благоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 октября;

Дни, когда не рекомендуется стричься: 7, 12, 21 октября.

Эти даты помогут добиться длительного эффекта от процедур и укрепить волосы как снаружи, так и изнутри благодаря витаминным комплексам.