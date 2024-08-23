Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: благоприятные даты для смены имиджа

Мы подготовили лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года, чтобы вы знали, в какие дни лучше менять свой имидж, а на которые не следует записываться к парикмахеру.

Давно мечтаете сменить прическу или покрасить волосы, но никак не можете решиться на кардинальный шаг? Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 поможет в выборе наиболее благоприятной для этого даты.

Лунный календарь стрижки волос на сентябрь 2024: благоприятные даты

Если вы хотите, чтобы, кроме красивой смены внешности, ваша новая прическа "привлекла" в жизнь финансовое благополучие и заряд энергии, запишитесь к парикмахеру на стрижку в следующие дни: 1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября. Согласно лунному календарю, они станут для этого наиболее благоприятными.

Кроме того, в лунном календаре хорошими днями для стрижки волос числятся четверги.

Когда не стоит стричь волосы в сентябре 2024 года: неблагоприятные даты

Чтобы волосы после стрижки не имели слишком тусклый вид, не начали портиться и ломаться, не следует идти на стрижку к парикмахеру в следующие дни сентября: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 число. В эти даты лучше сделать разнообразные уходовые процедуры, которые только улучшат вид ваших локонов.

Лунный календарь на сентябрь 2024: когда можно окрашивать волосы

Благоприятными днями для окрашивания волос, даже кардинального изменения цвета, астрологи называют следующие: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября. Можете смело экспериментировать, решитесь на шаг, о котором давно мечтали, но боялись сделать. Любые манипуляции с цветом волос пройдут очень удачно.

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