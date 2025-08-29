Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: лучшие даты для привлечения денег и восстановления волос

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года / © unsplash.com

Правильно подобранный день для стрижки может обеспечить не только красивую прическу, но и способствовать финансовому благополучию и укреплению уверенности в себе.

Фазы Луны в сентябре 2025 года

Растущая Луна: 1–6 и 22–30 сентября;

Полнолуние: 7 сентября;

Нисходящая Луна: 8–20 сентября;

Молодая Луна: 21 сентября.

Во время роста Луны волосы быстро восстанавливаются, и даже если стрижка получится неидеальной, это не станет проблемой. На нисходящую Луну стоит планировать более долгосрочные изменения — например, стрижку, которая поможет замедлить рост волос.

Какие дни для стрижки благоприятны и неблагоприятны в сентябре 2025 года

Самые благоприятные дни для стрижки в сентябре: 2-5, 11, 13, 17-19, 22-23, 25;

Дни, когда лучше воздержаться от изменений волос: 1, 7-9, 15-16, 24, 26, 29.

Когда следует делать "денежную" стрижку

Чтобы привлечь финансовый успех, самые благоприятные дни для стрижки в сентябре — 2, 5, 13-14, 21 и 22-25 числа.

Когда стричь волосы для их здоровья: лунный календарь на сентябрь 2025 года

Для оздоровления волос выбирайте стрижку в эти сентябрьские дни: 2–4, 12–14, 19, 21–23 и 28. Регулярные стрижки в благоприятный период помогут сделать волосы более густыми, крепкими и придать прическе ухоженный, сияющий вид.

Когда лучше окрашивать волосы в сентябре 2025 года

Самые благоприятные дни для окрашивания волос в сентябре: 5, 11, 13, 17–20, 22–23, 25, 30 — цвет ляжет ярко и продержится дольше.

Дни, когда лучше избегать экспериментов с оттенками: 1-2, 8-9, 24, 26-27 — покраска в этот период может не оправдать ожиданий.

Когда делать завивку и укладку волос

Идеальные дни для укладки волос в сентябре — 10–11, 13, 17–19 и 22. В это время волосы легко поддаются формированию, а прическа будет долго сохранять свой безупречный вид.