Лунный календарь стрижек на январь 2025 года: когда менять прическу или красить волосы

Мы создали лунный календарь стрижек на январь 2025 года, который поможет вам выбрать самый удачный день для стрижки или окрашивания волос.

Узнайте, когда Луна подарит лучшее время для создания идеальной стрижки в январе 2025 г. Когда можно менять имидж, а когда не стоит ничего делать?

Лунный календарь стрижек волос на январь 2025: благоприятные даты

Если вы планируете визит к парикмахеру в январе 2025 года, обратите внимание на самые благоприятные даты: 9, 10, 18, 25, 26, 27 января. . В общем хорошими для стрижки днями станут: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 21, 22 января, а нейтральными — 2, 15, 16, 17, 20, 24, 28 числа.

Когда не стоит стричь волосы в январе 2025 года: неблагоприятные даты

В январе 2025 года лучше избегать прически или изменения прически. В эту дату есть риск, что волосы будут медленнее расти или могут повредиться. 4, 5, 7, 14, 19, 23, 30, 31 января.

Лунный календарь на январь 2025 года: когда можно окрашивать волосы

В январе лучше всего красить волосы 5, 6, 10, 15, 26, 26 числа. В эти дни ваши волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими, поэтому смело экспериментируйте с новыми оттенками!

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