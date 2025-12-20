Лунный календарь стрижек на январь 2026 года: когда идти в парикмахерскую, чтобы привлечь деньги

Лунный календарь стрижек на январь 2026 года / © pexels.com

Январь 2026 года начинается с Полной Луны в Раке 3 января и завершится Новолунием в Козероге 18 января. Между этими датами звезды дарят несколько прекрасных моментов по уходу, покраске и обновлению образа.

Почему лунный календарь важен для волос

Волосы — не просто украшение, а отражение энергии и состояния здоровья. Считается, что Луна управляет ростом и силой волос. Удачно подобранный день для стрижки или покраски помогает раскрыть внутреннюю красоту, привлечь удачу и гармонию. А в неблагоприятные дни эксперименты с прической могут ослабить волосы и унести их жизненную энергию.

Чтобы стрижка работала на пользу, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на январь 2026 года

Лунные ритмы влияют не только на знаки зодиака, но и состояние волос, кожи и ногтей. Конкретные дни подскажут, когда следует делать процедуры красоты:

1 января — Луна в Близнецах: волосы капризны, но подходят для легкого обновления или завивки.

2 января — Близнецы → Рак: не стрижемся, лучше восстановительные процедуры.

3 января — Полнолуние в Раке: эмоции на пике, волосы впитывают любую энергию. Маски — да, стрижка — нет.

4–5 января — Луна в Леве: идеальное время для стрижки и покраски в теплые тона. Волосы приобретают блеск и объем.

6-8 января — Луна в Деве: подходит для лечения и восстановления волос, кардинальные изменения — лучше отложить.

9-10 января — Луна в Весах: покраска ляжет идеально, эксперименты с образом удачными.

11–13 января — Луна в Скорпионе: энергия для окрашивания в глубокие тона, но стрижка — не лучшая идея.

14–16 января — Луна в Стрельце: стрижка подарит ощущение легкости и свободы, укрепляющие процедуры — удачное время.

17 января — Луна в Козероге: идеальная стрижка, волосы растут густыми и здоровыми.

18 января — Новолуние в Козероге: хорошее время для размышлений о новом образе, но не для стрижки.

19-20 января — Луна в Водолее: подходит для радикальных изменений и креативных стрижек.

21-22 января — Луна в Рыбах: от стрижки лучше воздержаться, делаем питательные и увлажняющие процедуры.

23-24 января — Луна в Овне: подровнять кончики — рост волос ускорится, легкие обновления — уместно.

25–26 января — Луна в Тельце: лучшие дни для стрижки и окраски — волосы становятся более густыми и устойчивыми к укладке.

27–29 января — Луна в Близнецах: подходит для объемных причесок и легких обновлений, но рост волос может быть неравномерным.

30–31 января — Луна в Раке: волосы тонкие и мягкие, маски — да, стрижка — нет.

Лучшие дни для стрижки и покраски

4–5 января (Лев) — блеск, объем, теплые тона в окраске.

17 января (Козерог) — стрижка сделает волосы густыми и сильными.

25-26 января (Телец) — идеальные дни для густых волос, стойкого цвета и легкой укладки.

Неблагоприятные дни для стрижки

3 января (Полнолуние в Раке) — волосы впитывают лишние эмоции.

18 января (Новолуние в Козероге) — воздержаться от перемен.

30–31 января (Луна в Раке) — волосы становятся тонкими, рост замедляется.

Стоит ли доверять лунному календарю

Выбор за вами. Астрологи уверены: Луна влияет на естественные процессы, но главный фактор здоровья волос — уход, питание и покой. Считайте лунные дни приятным бонусом, который может повысить настроение и придать уверенность в себе.