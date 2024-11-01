Лунный посевной календарь на 2025 год: все благоприятные и неблагоприятные дни для огородников

Каждый огородник знает, что фазы Луны влияют на рост растений, поэтому с помощью посевного календаря можно достичь высокого урожая.
Месячный посевной календарь на январь 2025 года
- Новолуние — 1-5 января;
- Полнолуние — 17 января;
- Луна растет — 6-16 и 18-31 января.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в январе 2025:
- благоприятные – 8-10, 22-23 января;
- неблагоприятные — 1-3, 17, 30-31 января;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на февраль 2025
- Новолуние — 1-3 февраля;
- Полнолуние — 15 февраля;
- Луна растет — 4-15, 17-28 февраля.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в феврале 2025:
- благоприятные — 5-7, 20-22 февраля;
- неблагоприятные — 1-2, 16, 27-28 февраля;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Месячный посевной календарь на март 2025 года
- Новолуние — 1-2 марта;
- Полнолуние — 16 марта;
- Луна растет — 3-15, 17-31 марта.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в марте 2025:
- благоприятные – 5-7, 19-21 марта;
- неблагоприятные — 1-2, 16, 30-31 марта;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на апрель 2025 года
- Новолуние — 1 апреля;
- Полнолуние — 15 апреля;
- Луна растет — 2-14, 16-30 апреля.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в апреле 2025:
- благоприятные – 3-5, 18-20 апреля;
- неблагоприятные — 1, 15, 29-30 апреля;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на май 2025 года
- Новолуние — 1 мая;
- Полнолуние — 14 мая;
- Луна растет — 2-13, 15-31 мая.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в мае 2025:
- благоприятные – 4-6, 17-19 мая;
- неблагоприятные — 1, 14, 30-31 мая;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на июнь 2025 года
- Новолуние — 1 июня;
- Полнолуние — 14 июня;
- Луна растет — 2-13, 15-30 июня.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в июне 2025 года:
- благоприятные – 3-5, 17-19 июня;
- неблагоприятные — 1, 14, 29-30 июня;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на июль 2025 года
- Новолуние — 1 июля;
- Полнолуние — 13 июля;
- Луна растет — 2-12, 14-31 июля.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в июле 2025:
- благоприятные – 4-6, 16-18 июля;
- неблагоприятные — 1, 13, 30-31 июля;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на август 2025
- Новолуние — 1-2 августа;
- Полнолуние — 11 августа;
- Луна растет — 3-10, 12-31 августа.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в августе 2025:
- благоприятные – 5-7, 15-17 августа;
- неблагоприятные — 1-2, 11, 29-31 августа;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на сентябрь 2025
- Новолуние — 1 сентября;
- Полнолуние — 10 сентября;
- Луна растет — 2-9, 11-30 сентября.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в сентябре 2025:
- благоприятные – 3-5, 13-15 сентября;
- неблагоприятные – 1, 10, 28-30 сентября;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на октябрь 2025
- Новолуние — 1 октября;
- Полнолуние — 9 октября;
- Луна растет — 2-8, 10-31 октября.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в октябре 2025:
- благоприятные – 4-6, 12-14 октября;
- неблагоприятные – 1, 9, 29-31 октября;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года
- Новолуние — 1 ноября;
- Полнолуние — 8 ноября;
- Луна растет — 2-7, 9-30 ноября.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в ноябре 2025:
- благоприятные – 3-5, 11-13 ноября;
- неблагоприятные – 1, 8 28-30 ноября;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Лунный посевной календарь на декабрь 2025
- Новолуние — 1 декабря;
- Полнолуние — 7 декабря;
- Месяц растет — 2-6, 8-31 декабря.
Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в декабре 2025 года:
- благоприятные – 3-5, 10-12 декабря;
- неблагоприятные — 1, 7 29-31 декабря;
- нейтральные — все остальные растущие даты Луны.
Читайте также: