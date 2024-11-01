Лунный посевной календарь на 2025 год: все благоприятные и неблагоприятные дни для огородников

Каждый огородник знает, что фазы Луны влияют на рост растений, поэтому с помощью посевного календаря можно достичь высокого урожая.

Месячный посевной календарь на январь 2025 года

Новолуние — 1-5 января;

Полнолуние — 17 января;

Луна растет — 6-16 и 18-31 января.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в январе 2025:

благоприятные – 8-10, 22-23 января;

– 8-10, 22-23 января; неблагоприятные — 1-3, 17, 30-31 января;

— 1-3, 17, 30-31 января; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на февраль 2025

Новолуние — 1-3 февраля;

Полнолуние — 15 февраля;

Луна растет — 4-15, 17-28 февраля.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в феврале 2025:

благоприятные — 5-7, 20-22 февраля;

— 5-7, 20-22 февраля; неблагоприятные — 1-2, 16, 27-28 февраля;

— 1-2, 16, 27-28 февраля; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Месячный посевной календарь на март 2025 года

Новолуние — 1-2 марта;

Полнолуние — 16 марта;

Луна растет — 3-15, 17-31 марта.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в марте 2025:

благоприятные – 5-7, 19-21 марта;

– 5-7, 19-21 марта; неблагоприятные — 1-2, 16, 30-31 марта;

— 1-2, 16, 30-31 марта; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на апрель 2025 года

Новолуние — 1 апреля;

Полнолуние — 15 апреля;

Луна растет — 2-14, 16-30 апреля.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в апреле 2025:

благоприятные – 3-5, 18-20 апреля;

– 3-5, 18-20 апреля; неблагоприятные — 1, 15, 29-30 апреля;

— 1, 15, 29-30 апреля; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на май 2025 года

Новолуние — 1 мая;

Полнолуние — 14 мая;

Луна растет — 2-13, 15-31 мая.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в мае 2025:

благоприятные – 4-6, 17-19 мая;

– 4-6, 17-19 мая; неблагоприятные — 1, 14, 30-31 мая;

— 1, 14, 30-31 мая; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на июнь 2025 года

Новолуние — 1 июня;

Полнолуние — 14 июня;

Луна растет — 2-13, 15-30 июня.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в июне 2025 года:

благоприятные – 3-5, 17-19 июня;

– 3-5, 17-19 июня; неблагоприятные — 1, 14, 29-30 июня;

— 1, 14, 29-30 июня; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на июль 2025 года

Полный посевной календарь на 2025 год по месяцам / Фото: Фото из открытых источников

Новолуние — 1 июля;

Полнолуние — 13 июля;

Луна растет — 2-12, 14-31 июля.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в июле 2025:

благоприятные – 4-6, 16-18 июля;

– 4-6, 16-18 июля; неблагоприятные — 1, 13, 30-31 июля;

— 1, 13, 30-31 июля; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на август 2025

Новолуние — 1-2 августа;

Полнолуние — 11 августа;

Луна растет — 3-10, 12-31 августа.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в августе 2025:

благоприятные – 5-7, 15-17 августа;

– 5-7, 15-17 августа; неблагоприятные — 1-2, 11, 29-31 августа;

— 1-2, 11, 29-31 августа; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2025

Новолуние — 1 сентября;

Полнолуние — 10 сентября;

Луна растет — 2-9, 11-30 сентября.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в сентябре 2025:

благоприятные – 3-5, 13-15 сентября;

– 3-5, 13-15 сентября; неблагоприятные – 1, 10, 28-30 сентября;

– 1, 10, 28-30 сентября; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на октябрь 2025

Новолуние — 1 октября;

Полнолуние — 9 октября;

Луна растет — 2-8, 10-31 октября.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в октябре 2025:

благоприятные – 4-6, 12-14 октября;

– 4-6, 12-14 октября; неблагоприятные – 1, 9, 29-31 октября;

– 1, 9, 29-31 октября; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года

Новолуние — 1 ноября;

Полнолуние — 8 ноября;

Луна растет — 2-7, 9-30 ноября.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в ноябре 2025:

благоприятные – 3-5, 11-13 ноября;

– 3-5, 11-13 ноября; неблагоприятные – 1, 8 28-30 ноября;

– 1, 8 28-30 ноября; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

Лунный посевной календарь на декабрь 2025

Новолуние — 1 декабря;

Полнолуние — 7 декабря;

Месяц растет — 2-6, 8-31 декабря.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в декабре 2025 года:

благоприятные – 3-5, 10-12 декабря;

– 3-5, 10-12 декабря; неблагоприятные — 1, 7 29-31 декабря;

— 1, 7 29-31 декабря; нейтральные — все остальные растущие даты Луны.

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