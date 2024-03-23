Лунный посевной календарь на апрель 2024 года: когда сеять, урожайные дни

Узнайте благоприятные для этого дни в лунном посевном календаре на апрель 2024 года. Зная об урожайных днях, вы сможете лучше спланировать свою работу с растениями и почвой.

Для получения щедрого урожая каждый огородник и садовник производит немало манипуляций. Поэтому важно знать, какие дни благоприятны и неблагоприятны для различных работ.

Лунный календарь на апрель 2024 года: благоприятные дни для работ в саду и на огороде

Для сеяния семян овощей на рассаду выбирайте следующие дни: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 и 25-30 апреля.

Для любых работ с грунтом, в том числе и опадания : 3-5, 7-9, 24, 25 апреля.

Для проращивания семян благоприятными датами считаются: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 апреля.

Проводите прореживание и пикирование : 1, 2, 21, 22, 29, 30 апреля.

Поливать грядки и сад лучше всего: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 апреля.

Вносить органические удобрения по лунному календарю нужно: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 апреля.

А вот благоприятными днями для внесения минеральных удобрений есть: 10, 11, 14, 15 апреля.

Для обрезки, омоложения и формовки деревьев выбирайте: 8, 24-30 апреля.

Проводить компостирование лучше в следующие дни: 14, 15, 24 апреля.

Для пасынкования и прививки больше всего подходят: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 апреля.

Бороться с вредителями и болезнями лучше: 3-5, 7, 8, 12, 13 апреля.

А вот защищать сад и огород от грызунов : 12, 13, 19, 20 апреля.

Для профилактической обработки выбирайте следующие даты: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 апреля.

Проводить на участке уборку и заниматься ремонтом инструментов лучше: 3, 4, 7, 8, 16-28 апреля.

Лунный посевной календарь на апрель 2024 года: неблагоприятные дни

Не стоит заниматься работами в саду и на огороде, в том числе посевом семян и растений, в следующие дни: 3, 4, 7-9 и 24 апреля. Лучше эти даты посвятить другим делам, не связанным с овощами или садоводством.

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