Лунный посевной календарь на апрель 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Узнайте подходящие дни в лунном посевном календаре на апрель 2025 года. Когда сажать овощи, фрукты и цветы.
Практически все огородники ориентируются на посевной календарь. С наступлением весны они активно приступают к работе на грядках и в садах. В это время оживает не только природа – люди также чувствуют прилив энергии и стремятся действовать.
Апрель знаменует старт интенсивных работ в саду и огороде. Именно в это время высаживают картофель, фруктовые деревья, кустарники и другие популярные культуры. Соблюдая посевной календарь, можно не только повысить урожайность, но и обойти нежелательные даты для высадки.
Какие фазы Луны в апреле 2025 года
- Убывающая Луна – 14-27 апреля;
- Новая Луна – 28 апреля;
- Растущая Луна – 1-12, 29-30 апреля;
- Полнолуние – 13 апреля.
Неблагоприятные дни по посевному календарю в апреле 2025 года
В Новулуние лучше оставить растения в покое и воздержаться от любых работ в огороде. Во время растущую Луны благоприятно высевать тянущиеся вверх культуры, такие как зелень, овощи, деревья и цветы. Полная Луна делает растения чувствительными, поэтому вмешательство в этот период нежелательно. А на убывающую Луну стоит заниматься почвой, пропалывать сорняки и бороться с вредителями.
Лунный посевной календарь на апрель 2025: благоприятные дни для высадки разных культур
Оптимальные даты для высадки разных культур в апреле:
- Овощи (капуста, помидоры, перец, баклажаны) – лучше сажать 2–5, 7–10, 30 апреля.
- Зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат) – благоприятные дни 1–3, 8–11, 29 апреля.
- Цветы – удачно высаживать 3–6, 9–12, 30 апреля.
- Деревья и кустарники – лучший период 4–7, 10–12, 29 апреля.
- Корнеплоды (морковь, свекла, картофель, редис) – сажать стоит 14–17, 19–23 апреля.
В апреле 2025 года есть дни, когда лучше отложить любые работы на огороде – это 13 и 28 апреля. В это время растениям следует дать передышку и не вмешиваться в естественные процессы.
Кроме посадки, апрель – подходящий период для ухода за деревьями, кустарниками и почвой. Санитарную обрезку деревьев лучше всего проводить на спадающую Луну, с 14 по 20 апреля, а для формирования кроны кустов и деревьев благоприятными будут 16–19 апреля.
Таким образом, апрель – ключевой месяц для садоводов и огородников. В это время высевают и высаживают основные культуры, поэтому важно ориентироваться на лунный посевной календарь, чтобы достичь лучшего урожая.
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